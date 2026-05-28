KellyChu - 比亚迪与港协暨奥委会签合作备忘录 助力12月ANOC全体代表盛会 | Executive日记

第28届国家及地区奥林匹克委员会协会（ANOC）全体代表大会，今年12月将首度喺香港举行，比亚迪集团同中国香港体育协会暨奥林匹克委员会，昨日正式签署合作备忘录，成为大会战略合作伙伴。比亚迪旗下腾势将成为大会唯一指定用车品牌，为嚟自世界各地超过1200位奥委会代表同体育界嘉宾，提供绿色智能出行服务。



比亚迪仲会同ANOC联合设立专属奖项，表扬喺体育领域不断突破、追求卓越嘅运动员同代表人物，传递比亚迪「乘风破浪 一路向前」嘅品牌精神。比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞、港协暨奥委会会长霍震霆，及ANOC秘书长古妮拉‧林德伯格一同见证合作启动。



比亚迪表示，会将绿色可持续理念融入大会营运同嘉宾体验，助力香港向世界呈现一场绿色、高效、高水平嘅国际体育盛会，让中国品牌嘅力量喺世界舞台持续绽放。



KellyChu