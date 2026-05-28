KellyChu - 准岳父著名马评人余伯乐 「70后」卢伟国恋90后花旦 十月成婚 | Executive日记

现年73岁嘅经民联主席、前议员卢伟国传出喜讯，今年10月将同90后粤剧演员余仲欣拉埋天窗，举行婚礼。两人曾喺粤剧剧目《烂赌二赎老婆》同台饰演夫妻，如今戏假情真，认真浪漫！卢伟国大方咁话，自己非常开心，日内会同未婚妻喺经民联总部会见传媒，「两个人一齐见会好啲嘛」。



据政圈八挂消息，卢伟国日前偕同未婚妻余仲欣去经民联党团会议，亲自向党友宣布婚讯。喺加拿大出生嘅余仲欣，爸爸系著名马评人余伯乐。余爸爸话，两星期前得知喜讯，相信千金深思熟虑，自己绝对无问题，又话同卢伟国自2000年相识，大赞卢为人重情。



受父亲薰陶，余仲欣自细学唱粤曲、参加马术课程。佢6岁初踏台板，更喺演艺学院兼职任教粤曲唱科，真系才貌双全！二人虽然相差30多岁，但同为音乐知音，卢伟国旧年议员任期结束前，曾喺立法会表演吹色士风。卢更出名系「住家男」，常喺社交平台Facebook分享煮饭经兼出过烹饪书，亦有不少高官及立法会议员追踪，相信未来卢太实大有口福！



卢伟国原配喺2021年离世，翌年佢以亡妻名义设立奖学金。如今佢揾到新幸福，Kelly亦喺度送上最真挚嘅祝福呀！



KellyChu