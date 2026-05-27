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李纯恩 - 小满的智慧 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
19小時前
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生活 专栏
內容

　　有段时间，如逢农历节气我会画一幅画，画过春分，画过立夏立秋立冬，画过霜降，画过大寒小寒大雪小雪，诸如此类，可见气候变化对思绪和创作都有影响。

　　由此想到中医的许多理论也都与此有关，养生护理之道跟春耕夏种秋收冬藏的智慧相通，寒暑调和，干湿相济，一副身子，便似大地，需要有个风调雨顺才好。

　　所以在遇到节气的日子画画也特别有感觉，好像融进了大自然，笔下该热则热，该寒则寒，风霜雨露来得特别自然，四季色彩的变化都舒心好看，怡情养性。

　　一年四季，二十四个节气轮流转，这日轮到「小满」。跟其他对应的节气－－比如小暑大暑、小寒大寒、小雪大雪－－相比，「小满」独自成立，没有一个「大满」来对应比较。「小满」来到的时候，气候开始湿润，田里的谷粒开始饱胀，小得盈满，一年的收成由此进入佳境。按规律来说，此时小满，到了丰收之时应该叫大满，但是中国的哲理觉得人生若能「小得盈满，知足常乐」，那才最好，便不奢求大满了。由于这个古老的智慧，二十四节气之中，便只有「小满」而无「大满」。「小满」满而不过，平稳安逸，最是惬意。

　　这样的智慧在今天对于一些人来说似乎是不明白的，尤其是些凡事开口闭口就用个「抢」字的人，或者热衷甚么「弯道超车」的人，他们的见识，离「小满」的智慧太远。那也不必强求，让他们那样活着好了。

李纯恩

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