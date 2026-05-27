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李居明 - 团结可展现 戏曲文化艺术尊严 | 李居明大师会客室

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李居明
19小時前
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生活 专栏
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　　大锣大鼓，好戏连场，新光文化在西九重生！广大新光戏迷都十分兴奋，6月6日至10日准时看《粤剧灵》，6月9日至14日在西九欣赏《金玉观世音》、《蝶海情僧》及《粤剧特朗普5.0》。这不单是一场戏曲的盛宴，更是香港文化界的一件盛事。

　　只有不断演出高水准的粤剧作品，提升粤剧的艺术境界，才能慢慢赢回观众的信心和欢喜。同时，团结粤剧界中人、打破门户之见，慢慢树立粤剧在文化界的一股强大实力，重建其专业的工业形象，令政府对粤剧界更尊重及支持，从而为同业争取更多的资助与资源，乃粤剧界同业人士努力的方向。

　　我在2020庚子年监制及制作粤剧纪录片《粤剧灵》，只为在逆境中为同业争取工作，将粤剧推向世界。转眼六载，时至今日丙午年，因缘际会此片徇众要求再度重映，冥冥中提醒我们，只有梨园上下团结一心，方能展现香港粤剧文化的艺术尊严。

　　当年在新光戏院举行的开镜仪式，正是一次梨园大团结的历史见证。汪明荃当年以八和会馆主席身分亲临支持，龙贯天、罗家英、谢雪心、谭倩红、吴仟峰等大老倌倾巢亮相开幕礼。旭哥与家英哥更身穿全套戏服，带领逾五十位演员演出《六国大封相》，此外还有为拍摄演出的《八仙贺寿》、《天姬送子》、《祭白虎》等。本片很多电影资料掌故珍贵无比，令你追看，绝无闷场。几乎大半个粤剧界的红伶都参与此片拍摄，见证香港粤剧史上最珍贵的时刻。

　　我们将这些珍贵的粤剧艺术文化宝藏，延续至新光当代戏剧节。除了《蝶海情僧》与《金玉观世音》，更有紧贴时事的《粤剧特朗普5.0》。希望大家买飞入场支持，这不单是看一场戏，更是对香港粤剧文化艺术尊严致敬！演期就在下周，西九见！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

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