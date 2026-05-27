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张诺 - 当下－－香港艺术展 | 任意行

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张诺
19小時前
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生活 专栏
內容

　　踏入五月不是下雨就是艳阳高照，周末见朋友最好的节目是先吃一顿午餐，再一齐看展览。最近就到了香港艺术馆看本地艺术家的作品。

　　「当下－－香港艺术展」集结了十九位本地艺术家的创作，以绘画、水墨、雕塑、装置及录像等多种媒介，捕捉这座城市此时此刻的独特气息。

　　展览以「城市」「风景」「虚实」「变奏」四个主题贯穿。陈家俊的机动装置《劳动之光》在入口处以四足马身人腿的造型不断奔跑，规律的低沉声响仿佛是城市劳动者的集体呼吸。陈惠立的《卡座》置于面向维港的落地玻璃前，椅面嵌入不同人的身体凹痕，观众可自由躺卧其中，以自身触感去阅读陌生人的印记。

　　转入光影幽暗的空间，又一山人的录像《我看山。便是山。》汇集了三十五年来的黑白随拍，墙上水渍、路面裂纹在视角转换间，幻化成层叠山峦与流动水墨。梁美萍的《微类志》则将平日忽略的微小昆虫放大投影，以黑蚁堆叠成砖、蝴蝶聚合成球，隐喻生命的脆弱与共存。

　　除了展示成果，展览更将目光投向创作之源。地下别馆特设的「灵感现场」，以微型工作室还原十九位艺术家的私密角落，呈现草稿、素材与各式工具。而首次推出的「创作现场」，邀请艺术家驻馆创作，观众可以近距离观察作品从概念酝酿到形式定格的完整历程。

　　这场展览免费开放至明年五月初，香港艺术正以一种可观、可触、可感的姿态，带领我们走进创作现场。

张诺

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