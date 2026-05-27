KellyChu - 灵感源自罕见天文现象「月晕」 云门舞集《毛月亮》7‧10戏曲中心登场 | Executive日记

由西九演艺呈献、台湾云门舞集《毛月亮》香港首演，将于7月10日至11日在戏曲中心大剧院登场。《毛月亮》自2019年喺高雄首演后广获好评，英国《每日电讯报》更将此作选为「2023年度最佳舞作」之一，盛赞其为一场「幽暗而瑰丽、令人深感不安的梦」，并对舞者与影像之间令人屏息的互动赞叹不已。节目门票已于售票平台购票通（Cityline）及戏曲中心票务处公开发售。



《毛月亮》创作灵感源自一种罕见的天文现象「月晕」，其短暂而神秘的景象深深吸引台湾云门舞集的艺术总监郑宗龙，成为作品的创作起点。古语「月晕而风，础润而雨」，月晕的出现，象征风即将起，《毛月亮》正是以此为隐喻。14位舞者幻化成原始而神秘的部族，以狂野的肢体语言演绎各种人性，配上巨型LED冰冷影像，他们在镜面舞台上映照科技时代下人类身体感官的失衡，以及对时代变迁的焦虑，引领观众进入一个奇幻世界思考。



KellyChu