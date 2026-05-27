KellyChu - 黄雅信慈善摄影展星光熠熠力撑 加印《WONDERLAND》办分享会 | Executive日记

国际摄影大奖得主、香港耳鼻喉科医生黄雅信上月在艺穗会举行的慈善摄影展十分成功，多位本地巨星包括周润发、陈淑兰、胡慧中、汪玲、陈奕迅、蔡一杰、容祖儿、Tyson Yoshi、周柏豪、孙耀威，齐来捧场，亦难得请到查小欣出任司仪，星光熠熠。



摄影展同场出售摄影集《WONDERLAND》，集结黄雅信走遍世界各地捕捉的珍贵画面，反应热烈，第一批300本已全部售罄，所得款项全数捐赠善德基金会，该会主席蓝国庆宣布共筹得近60万善款。



当日未买到摄影集的朋友不用失望，摄影集正在加印中，并会在诚品书店发售。黄雅信将于本周六下午四时至五时，在铜锣湾希慎广场9楼诚品书店举行新书发布会及摄影分享会，亲自为1小时的幻灯片作导赏，并为现场购买《WONDERLAND》摄影集的支持者亲笔签名。喜欢摄影的读者不容错过！



KellyChu



同为摄影爱好者的发哥也来捧场。