KellyChu - 《Matilda》原版深圳公演 轻松北上赏世界级制作 | Executive日记

英国国宝级音乐剧《Matilda（玛蒂尔达）》原版顶级制作，于深圳滨海艺术中心歌剧厅盛大上演。此剧改编自英国殿堂级儿童文学作家Roald Dahl著名同名小说，演出风靡两大音乐剧重镇伦敦西区及美国百老汇，上演以来一直好评如潮，多年来共横扫101个国际殊荣，全球已有超过1200万人观看过这场演出。是次演出场地位于深圳前海，从香港出发非常方便，不论大人还是小朋友，均可轻松一睹世界顶级音乐剧制作。



音乐剧《Matilda》由首屈一指的皇家莎士比亚剧团制作，故事讲述小女孩玛蒂尔达如何应对势利的父母和校长，并依靠勇气和智慧创造奇迹、挽救自己和身边人的故事，不仅励志，更重要是告诉孩子遇到不公的时候要勇敢去说「不」。



澳洲音乐鬼才Tim Minchin为剧中所有演唱曲目及配乐亲自作曲填词，其音乐富有童趣，且词作具感染力；配上英国著名编剧Dennis Kelly锐利的剧本，从原著中提炼出更精巧的故事结构，令音乐剧比电影版更引人入胜。



KellyChu