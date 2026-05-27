Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 科技城发展收地在即 农庄主拍片邀赏花 新田3万呎向日葵花海最后绽放 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
19小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

小妹最近打开社交平台，看见一位叔叔介绍一片美不胜收嘅向日葵花海，原以为是在内地或其他地方，谁知就喺新界！叔叔系元朗信芯园农庄嘅园主梁日信（信哥），佢喺影片中介绍，园内多个品种已完全盛开，诚邀市民入场赏花。而随着新田科技城第二期发展计划展开，信芯园预计最快须于年内迁出，因此不少网民都纷纷留言称要把握机会前往，呼吁各位珍惜香港美景。

　　信芯园以坐拥逾3万呎向日葵花海而闻名，每棵向日葵都大大朵，金黄璀璨，令人赏心悦目。信哥指出，园内品种包括「荷兰金钻」、「日本香吉士」及香槟色「傲雪」等，目前已完全盛开，景色壮观，父亲节期间仍然美丽，诚邀大家来到信芯园欣赏如此美景。

　　参照政府文件，新田科技城第二阶段收地最快今年开始，意味信芯园已进入搬迁倒数阶段，将来去向仍然未知。不少网民直呼可惜，并呼吁要把握机会前往：「要好好珍惜仲有香港花海嘅日子」、「大家有时间都去帮亲下老板」，又大赞「啲花真系好靓」、「多谢你种咗啲靓靓花，比我哋有机会亲眼睇到」、「叔叔你一定照顾得佢哋好好先有咁多咁靓嘅花」、「生活艰难，真系需要有咁美好嘅事」，亦有不少网民祝福信哥身体健康。

KellyChu
 

农庄主梁日信介绍园内不同种类的向日葵。
农庄主梁日信介绍园内不同种类的向日葵。
最Hit
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
01:49
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
社会
7小時前
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
01:00
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
12小時前
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
7小時前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
7小時前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
住公屋「请姐姐」等于富户？网民公审促交还单位 基层居民心酸反击：穷先要请｜Juicy叮
住公屋「请姐姐」等于富户？网民公审促交还单位 基层居民心酸反击：穷先要请｜Juicy叮
时事热话
5小時前
73岁卢伟国再婚 10月迎娶90后粤剧演员余仲欣 准外父余伯乐：我无问题｜Kelly Online
73岁卢伟国再婚 10月迎娶90后粤剧演员余仲欣 准外父余伯乐：我无问题｜Kelly Online
政情
8小時前
暑假游学新玩法！生态探索×国际足球营 培养小朋友解难能力
教育资讯
6小時前
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
2026-05-26 18:05 HKT
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT
更多文章
《Matilda》于深圳上演。
KellyChu - 《Matilda》原版深圳公演 轻松北上赏世界级制作 | Executive日记
　　英国国宝级音乐剧《Matilda（玛蒂尔达）》原版顶级制作，于深圳滨海艺术中心歌剧厅盛大上演。此剧改编自英国殿堂级儿童文学作家Roald Dahl著名同名小说，演出风靡两大音乐剧重镇伦敦西区及美国百老汇，上演以来一直好评如潮，多年来共横扫101个国际殊荣，全球已有超过1200万人观看过这场演出。是次演出场地位于深圳前海，从香港出发非常方便，不论大人还是小朋友，均可轻松一睹世界顶级音乐剧制作。
19小時前
Executive日记