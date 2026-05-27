KellyChu - 科技城发展收地在即 农庄主拍片邀赏花 新田3万呎向日葵花海最后绽放 | Executive日记

小妹最近打开社交平台，看见一位叔叔介绍一片美不胜收嘅向日葵花海，原以为是在内地或其他地方，谁知就喺新界！叔叔系元朗信芯园农庄嘅园主梁日信（信哥），佢喺影片中介绍，园内多个品种已完全盛开，诚邀市民入场赏花。而随着新田科技城第二期发展计划展开，信芯园预计最快须于年内迁出，因此不少网民都纷纷留言称要把握机会前往，呼吁各位珍惜香港美景。



信芯园以坐拥逾3万呎向日葵花海而闻名，每棵向日葵都大大朵，金黄璀璨，令人赏心悦目。信哥指出，园内品种包括「荷兰金钻」、「日本香吉士」及香槟色「傲雪」等，目前已完全盛开，景色壮观，父亲节期间仍然美丽，诚邀大家来到信芯园欣赏如此美景。



参照政府文件，新田科技城第二阶段收地最快今年开始，意味信芯园已进入搬迁倒数阶段，将来去向仍然未知。不少网民直呼可惜，并呼吁要把握机会前往：「要好好珍惜仲有香港花海嘅日子」、「大家有时间都去帮亲下老板」，又大赞「啲花真系好靓」、「多谢你种咗啲靓靓花，比我哋有机会亲眼睇到」、「叔叔你一定照顾得佢哋好好先有咁多咁靓嘅花」、「生活艰难，真系需要有咁美好嘅事」，亦有不少网民祝福信哥身体健康。



KellyChu



农庄主梁日信介绍园内不同种类的向日葵。