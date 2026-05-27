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小董 - 中医望身形 观体态知体质性情 | 轻松养生

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小董
19小時前
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生活 专栏
內容

　　中医望诊讲求「形气相合」，人之高矮肥瘦、骨架皮肉、举止体态，皆由气血、脾胃与肾气所决定。透过观察外在形态，不仅可判断体质强弱、预知易发疾患，亦能洞悉心性禀性，此乃历代医家经千载观察积累而来的养生智慧。

　　体态丰腴者可分两类。其一为体质壮实之肥硕，肌肉紧实、骨架粗壮、躯干厚实。此类人性格爽朗坦直，为人仗义，行事果断，然性情偏急，易于动怒。体质多属痰湿蕴热、胃火炽盛，常见口苦口秽、大便燥结、肩颈拘紧等症，亦为高血压、痛风之易患人群。调养当以清淡饮食为本，远离油腻辛烈之品，勤于运动以疏畅肝气。

　　其二为气虚湿盛之虚胖，肌肤松软、腹胀赘肉明显，甚者肢体浮肿。其人为人温和敦厚，不尚争竞，行事稍显迟缓。究其本源，乃是脾胃气虚，运化失司，水湿停滞体内。故常见身重困倦、精神萎靡、脾胃虚寒、大便溏薄、痰多水肿。调理重在健脾祛湿，忌食寒凉生冷，切不可单纯节食以求瘦身。

　　身形清瘦者亦各有差异。形体干瘦、面黄骨显之人，多为阴虚血亏、虚火内扰。此类人思维缜密，情感细腻，易忧思过度、情志郁结，多受失眠干咳、手足心热、咽喉干涩所扰。日常需注重滋阴润燥，戒绝熬夜，慎食温燥补剂。而身形匀称、肌理紧致之清瘦者，阴阳气血较为调和，处事沉着冷静，唯思虑过度易损脾胃，平日宜恬淡安神，颐养心神。

　　骨架大小亦反映先天禀赋。身形高大、腰背挺直者，先天肾气充盈，意志坚毅，耐受力强，然易见肝肾郁火、腰背劳损。身形娇小、骨架纤细者，先天脾胃偏弱，心思细腻温和，却常有气虚乏力、消化不佳之况。此外，躯干比例、行走姿态亦有参考价值：上身偏长者脾胃功能较佳，但水湿易聚；下身偏长者天资灵敏，却易心神不宁、寝食不安。

　　综上所言，形态、心性与脏腑机能紧密相连。观形辨质并非空虚之谈，而是传统医学总结的客观规律。明晓此理，方能因体调养，守护身心安康。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

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