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李飞帆 - 守护银发族：防骗从生活细节开始 | 企业热话

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李飞帆
19小時前
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　　随着通讯科技日新月异，针对长者的诈骗手段亦层出不穷。诈骗手法已从传统的「猜猜我是谁」冒充亲友，演变至今日透过AI深伪技术（Deepfake）模拟亲友容貌，进一步增加真实感。骗徒正利用银发族对科技的不熟悉以及对家人的关爱，设下难以察觉的陷阱。

　　今年首季，警方揭示共有1,264宗长者受骗案件，损失金额高达5.3亿元。其中投资骗案的人均损失更达港币101万元。对不少长者而言，这些损失不仅是毕生积蓄，更关乎退休生活的保障。在智能时代，银发族因对新科技陌生，成为诈骗集团的首要目标。

　　骗徒锁定长者并非偶然。长者因成长于重视信任的年代，加上对新科技陌生，容易陷入假讯息或假投资陷阱。如今诈骗不再是随机拨号，骗徒甚至能掌握姓名与家庭背景，令长者放松戒备。当听到冒充子女的紧急求助时，长者往往在焦急中失去判断，心理操纵结合科技伪装，使银发族成为防不胜防的重灾区。

　　防骗的核心在于冷静与核实。长者若能牢记「不轻信、不转账、不点击连结」的原则，便能避开许多陷阱。有些长者家庭会先和家人约定好一个「暗号」，凡是涉及金钱的事情，对方必须说出这个暗号确认身份，这样就能快速识破骗徒的伪装。事实上，最强的防线并非科技，而是陪伴与关怀。年轻一辈应主动分享最新骗案资讯，并保持与长者的沟通。当长者感到孤立无援时，正是骗徒最容易得手的时刻；而足够的陪伴与关怀，往往比任何防骗软件都更坚固，守护他们的晚年。



黄家伟工程师
行政总裁
香港互联网注册管理有限公司（HKIRC）

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