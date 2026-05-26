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林静 - 演算法喂养的哲学 | 红棉树下

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林静
17小時前
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生活 专栏
內容

　　看社交平台，发现自己是演算法的囚徒。停留在甚么内容，往后类似内容就不断送上，好像你爱吃甚么，网络搜集了你的浏览习惯，就不断「喂饱」你。演算法安排，让我成了不折不扣的「业余哲学家」。手机不离手，经常收到不同哲学家的冷知识，从罗素的婚姻智慧到尼采的超人意志，从叔本华的悲观钟摆到苏格拉底的自我认识。不知不觉间，思考人生变成了日常习惯。

　　网上一条短片介绍五位哲学大神。第一位是罗素，他说，任何消耗你的人和事，多看一眼都是你的不对，人放纵是本能，自律才是修炼，不要因为睡懒觉自责，因为你起来也创造不了甚么价值。第二位是尼采，话如刀锋，他说︰一个人知道自己为甚么而活，就能忍受任何一种生活，生命最难的阶段不是没有人懂你，而是你不懂自己……对待生命你不妨大胆一点，因为你终将失去。

　　第三位悲观主义哲学创始人叔本华，他道破人生的真理，生命就像钟摆，在痛苦和无聊间摇摆，世上每一朵玫瑰都有刺，若怕扎手而放弃，就永远闻不到芬芳。第四位是哲学奠基人苏格拉底，他的告诫穿越千年，指出无知的善行没有意义，缺乏智慧的善良，反而容易酿成悲剧。

　　第五位维特根斯坦，他只凭五个字︰「不可说，沉默」，终结了所有哲学问题与当中的争议。他指出，我的语言界线，就是我的世界界线，语言成就了人，却也禁锢了人，他的两个论断清晰而锋利﹕一，人无法言说、无法思考之物；二，对不可言说之物，必须保持沉默。

　　演算法喂养的资讯，像一种提醒。

　　我们或许不需要成为哲学家，但至少可以像维特根斯坦那样，不断追问自己：我能不能在生命终结时，自问度过了极好的一生。

林静

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