KellyChu - 谭仔姐姐联手「绿色采购侠」幽默宣扬低碳饮食 | Executive日记

谭仔早前推出全新「绿色采购」创意教育短片，延续其标志性的幽默风格，并找来深受大众喜爱的「谭仔姐姐」以及公司管理层亲身参与拍摄，借此传递可持续发展的讯息，将环境、社会及管治（ESG）理念融入企业文化中。



短片以全新创作角色「绿色采购侠」为主角，并透过前线员工「谭仔姐姐」及集团主席兼行政总裁刘达民，生动宣传「低碳饮食」、「在地食材」及「不时不食」三大核心理念，深入浅出地解构选用当季食材、在地采购及多菜少肉等绿色举措。



目前，集团旗下「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」在米线配料中，已有接近40%为素食食材，鼓励大众实践低碳环保饮食。同时，集团亦积极加强在香港800公里范围内进行在地采购，以有效减少食材从农场到餐桌整个供应链中的碳足迹。



谭仔国际企业传讯总监陈慧明表示，推动ESG应「由下而上」，故一直致力提升全体员工的环保意识，将可持续发展理念融入企业文化。此系列短片打破绿色采购仅限于后勤部门的刻板印象，让每位前线以至中央厨房的员工，都感到与自身息息相关。



KellyChu