KellyChu - 都大二年级生夺迪士尼插画赛冠军 乐园实习为史迪仔变装 | Executive日记

大家最近去香港迪士尼乐园，有冇留意到史迪仔已经换咗新衫？原来呢套全新造型，背后系出自香港学生嘅手笔！Kelly最近认识咗呢位设计新星——来自香港都会大学嘅唐沁愉（Chloe）。佢从「香港迪士尼乐园20周年大专插画比赛」中脱颖而出，并获得实习机会，为自己最爱嘅迪士尼角色－－史迪仔，创作出「Stitch Up the Spring」系列。



Chloe系都大创意广告及媒体设计系二年级生，旧年喺迪士尼举办嘅20周年大专插画比赛夺得冠军，之后获得喺香港迪士尼商品部实习2个月嘅机会。佢喺实习期间同专业团队一齐创作咗「Stitch Up the Spring」系列，商品包括公仔锁匙扣、T恤、明信片、布袋同埋水樽，为乐园加添本地青春色彩。而整个系列嘅设计概念都系由佢主导。因表现出色，实习期仲延长到5个月。



Chloe话：「我3岁就开始对画画有兴趣，见到靓嘅事物都会想记录落嚟，梦想系创造一个属于自己嘅原创角色。」值得一提嘅系，今次全新史迪仔系列嘅部分收益会捐俾都大成立奖学金，支援学生嘅创意同制作发展。



Kelly睇完佢嘅设计，觉得啲细节好有心思！Chloe用牵牛花做灵感，整咗顶帽仔笠喺史迪仔头顶，仲有全新嘅春日套装，颈位蝴蝶结用上色彩缤纷嘅线条，令史迪仔即刻充满春天气息，生气勃勃，望见都想带埋佢一齐去野餐呀！迪士尼表示，未来有机会会继续同本地院校合作，发掘更多设计人才。大家下次入园，不妨去揾吓Chloe嘅作品，打卡支持本地设计喇。



KellyChu

