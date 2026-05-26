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曾安业 - 「数据特区」提前部署 | 安业兴邦

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曾安业
17小時前
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生活 专栏
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当前全球竞争的焦点，已全然系于创新科技的方寸之间，无论是否志在争霸，任何立足国际的城市都绝不能在这片兵家必争之地缺席。然而，创科范畴广袤如烟，香港究竟该如何扬长避短，寻得专属的破局点？

　　打造「数据特区」可能是答案之一。

　　在二十一世纪的数位经济浪潮里，数据被誉为「新石油」，是推动人工智能（AI）、生物科技及金融科技最纯净、也最猛烈的核燃料。中国身为全球第二大经济体，内地积累的万亿级生活、医疗及工业数据，无疑是一座令全球垂涎的富矿。然而，基于国安边界，内地数据的「出境」门槛甚高；另一端，西方数据则受困于私隐法规的严苛枷锁，难与内地市场对接。

　　香港正处于驳通中西「数据丝路」的历史渡口。作为中国境内唯一实行普通法的城市，国际企业看重这里的法治契约与私隐资料保护，中央政府则信任香港的行政管辖，愿意将其作为跨境数据流动的试验田。国家网信办分别于2023年和今年与港府签署合作备忘录，让内地数据在大湾区内有序南下，就是重大的政策突破。事实证明，只有香港能够成为内地与国际数据的「安全交汇点」，没有其一。　　香港未必适合与深圳、矽谷直接斗「硬科技制造」，但在「数据流通、国际连接」方面，可谓得天独厚，当局应该聚焦这个路径攻坚突破。目前最大的挑战，是推进的速度必须加快。因为数据经济有一个特点：一旦形成集聚效应，赢家会越赢越大。正如当年的航运和金融一样，当企业、海缆、云端平台、AI算力、国际客户形成生态圈后，后来者便很难追赶。

首要加快海底电缆布局

　　所以，香港要以战略速度推进。首先，是加快海底电缆布局。因为数据枢纽最核心的，不是漂亮写字楼，而是「数据高速公路」。有研究指出，香港目前约有12条海缆系统，新加坡则有26条。为了拉近距离，香港宜「提前部署」，现在就主动出击，争取更多国际海缆登陆，以及开拓中东和东盟等新路线，同时也要发展备用海缆系统和提升跨境光纤容量。

　　此外，亦要研究大幅加快北部都会区创科基建，以及海缆工程和电力增容的审批流程。AI产业发展速度比昔日互联网年代更快，可能两三年甚至数个月便已重新洗牌。香港若仍以传统审批流程推进，很容易错失黄金窗口。

　　能源亦是关键。AI数据中心极度耗电，香港若想发展大型AI算力，便须提速北部都会区变电站工程、开拓绿色能源与区域供电协调。

　　昔日，香港是国际航运港，把全球货物流入中国；后来香港成为国际金融中心，把全球资金引入亚洲。到了今天数码经济时代，香港绝对有条件成为下一代的「数据港口」。

曾安业

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