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叶澍堃 - 宝莲寺浴佛祈福 食美味斋菜 | 叶Sir食经

叶Sir食经
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叶澍堃
7小時前
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生活 专栏
內容

　　上周跟太座和家人到大屿山宝莲寺拜佛食斋，吸吸清新空气，洗涤心灵，宝莲禅寺是香港第一名刹，历史悠久，依山而建，寺内的万佛宝殿金碧辉煌，内有万多尊佛像，雕刻精美。宝莲寺最出名的当然是天坛大佛，这是全世界最高的户外青铜座佛，还记得大佛开光时，我有幸参加开光大典，那天早上乌云密布，大雨滂沱，但当典礼开始时，雨突然停了，乌云中金光乍现，照射在大佛身上，佛光普照的震撼场面至今难忘！

　　退休后每年都会到宝莲寺礼佛，和听主持智慧大师讲佛偈，大师虽然学历不高，但充满智慧，每次见他都会有所领悟，获益不少。宝莲寺旁的心经简林是梁锦松和我做的好事，位于凤凰山麓，是世上最大的户外木刻佛经群，大型花梨木柱上摹刻着国学大师饶宗颐的心经墨宝，气势磅礡，置身简林之中，可以感受到大自然的生生不息及心经中五蕴皆空的佛理。

　　每次到宝莲寺都会食顿斋菜，清清肠胃，今次参观完大佛及在万佛宝殿拜五方佛后，在寺内「斋堂」食了顿精美斋菜，首先饮原盅炖汤，内有海底椰、腰果、杞子和桂圆，润肺止咳。跟着食多款小菜，先食新鲜淮山炒西芹和云耳，跟着食素粒聚金杯，青瓜杯内有崧子、粟米、甘笋、青椒和豆干粒，清甜美味。春卷拼斋叉烧最受欢迎，很快便食至清碟，其他菜式好像红烧豆腐、金菇四宝札、黑椒白灵菇都是卖相和味道俱佳的广东斋菜。单尾是芝士烩伊面和锦绣炒饭，人人食过不停，甜品多款，分别是芒果糯米糍、杂果沙律、花生糊和太座最爱的山水豆腐花。饭后我们到大雄宝殿外的广场浴佛，跟着开心地坐车回家。

叶澍堃

金碧辉煌的万佛宝殿
金碧辉煌的万佛宝殿
淮山炒西芹
淮山炒西芹
锦绣炒饭
锦绣炒饭
跟太座在宝莲寺浴佛
跟太座在宝莲寺浴佛
鲍鱼菇芝士烩伊面
鲍鱼菇芝士烩伊面
红烧豆腐
红烧豆腐
素粒聚金杯
素粒聚金杯
黑椒白灵菇
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春卷配斋叉烧
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山水豆腐花
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金菇四宝札
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2026-05-09 02:00 HKT
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