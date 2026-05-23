谭纪豪 - 我去东京看相扑 | 无名指

「我去东京看相扑。」我给几个朋友说明此次去日本的原因，「这有甚么好看？」各人都露出不可置信的神情。「票很难买，我想尽办法才弄到一张两楼前排的票，索价1600元港币，比原价贵了近4倍！」于是我直接被朋友定性为「病入膏肓」，一个香港人竟不惜千金买黄牛票去日本看相扑！



严格来说，我买的并非黄牛票，而是旅行社团体票，入场前有导游讲解相扑历史和赛制。我的导游是个讲美式英语的日本人，说到激动时手舞足蹈，是个热爱相扑的老人。日本人讲相扑历史，都从古代神道仪式说起，也会提到《古事记》中雷神和风神「力竞」，两者都被视为相扑的起源，但他们不会告诉你中国也有相扑。



在中国，「相扑」一词最早出现于晋朝，到了宋朝相扑更是很流行的竞技运动，不但用于军中训练，民间亦很受欢迎。以宋代为背景的《水浒传》就几次提到相扑，燕青更是个中好手。历史上，宋仁宗曾于元宵节在宣德门与后妃共赏女子相扑，遭司马光上奏批评，并建议禁止。若论中日两地相扑最大差异，必然是女性的参与度。在日本虽有零星业余女子相扑，但职业相扑绝不容许女性参与，亦不得进入或触摸擂台上的「土俵」，连首相高市早苗亦不可在土俵上颁发内阁总理大臣杯。



日本每年有6次大相扑联赛，其中3次于东京两国国技馆举行，这儿是相扑圣地，自1909年落成曾经历大火、关东大地震、美军空袭等事件，现在的国技馆重建于上世纪80年，馆内有个小博物馆，可趁比赛休息期间参观。（IG︰@tamkeiho）



谭纪豪