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林静 - 音乐会的新意 | 红棉树下

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林静
7小時前
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生活 专栏
內容

　　香港管弦乐团每周的音乐会，不论时间铺排抑或曲目策划，都令人耳目一新。

　　首先是音乐会时间的微调。多年来，港乐每周的两场的演出，习惯定于周五、六晚上八时开场，往往散场已近深夜，虽有夜色相伴，回家终究略带匆忙，近期却见革新。

　　周六音乐会提前在下午五时举行，约七时许完结，踏出音乐厅，华灯初上，正好约知己共晋晚膳，从容回味刚才的旋律余韵。此举对年轻乐迷尤为友善，免去夜深归家的顾虑，让更多青春身影愿意走进音乐厅。乐团乐手亦受惠，可与家人共享周末的晚间时光，而远道而来的指挥家也毋须在谢幕后急赶深夜的航班，可轻松踏上归途。小小一个调动，温润了台上台下。

　　近期表演的乐章也见新意，让乐迷「听感一新」。

　　例如由身兼指挥与作曲的沙罗伦（Esa-Pekka Salonen）亲自执棒，带来其法国号协奏曲的亚洲首演。这首作品，港乐是联合委约方，法国号协奏曲颇为少见，新鲜感十足。由多尔（Stefan Dohr）吹奏的法国号，温润而灵动，在沙罗伦麾下与乐团交织出绚丽音色，同场还有史特劳斯《唐璜》的潇洒与西贝流士第五交响曲的浩瀚气象，整夜熠熠生辉。

　　另一场是由港乐委约作曲家丹妮．侯活（Dani Howard）的大提琴协奏曲《独行者》，由首席大提琴鲍力卓（Richard Bamping）独奏，辛达宁（Michael Sanderling）指挥，作世界首演。乐章以古罗马哲学家塞内卡《论生命之短暂》为灵感，琴音如沉思者的独白，探寻「真实、圆满地活着」的真谛。旋律在时光缝隙间游走，既私密又普世，最终引领听者寻找属于自己的声音。

　　从音乐会的时间变革，到新作的委约，港乐求新，如像一首变奏曲，不断变出新意念。

林静

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2026-05-19 02:00 HKT
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