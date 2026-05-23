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KellyChu - 港台勇夺纽约节11奖 说好香港及国家故事 | Executive日记

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KellyChu
7小時前
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　　香港电台于纽约节广播及电视电影大奖夺得11个奖项，包括1项银奖、2项铜奖及8项入围奖。其中，由港台第四台制作的《爱心园林音乐会—爱的礼赞》荣获「娱乐组别：音乐特辑」银奖。音乐会于去年平安夜举行，以乐曲展现作曲家之间的连结与情谊，传递爱与希望。

　　港台第一台与广州广播电视台联合制作的广播剧《龙归故里》则获得「娱乐组别：广播剧」铜奖。《龙归故里》以第15届全运会群众赛事活动及「龙舟」为故事主轴，由两地专业主持及艺人共同声演，呈现粤港澳大湾区人民交流及生活融合故事。港台制作事务部亦凭着在《十五运会速递》及《残特奥会速递》中创新引入延展实境及扩增实境等先进技术，荣获「工艺类影片／制作：科技运用」组别铜奖。另有8个节目获颁入围奖，题材涵盖人文纪录、社会议题、体育推广及深度新闻专题。

　　广播处长关婉仪指，今次荣获多个国际奖项，证明港台在内容创作、制作技术及新闻专业各方面均达至国际一流水平；港台将继续制作优质节目，以多元题材和创新形式「说好香港故事、说好国家故事」，提升香港的国际传播力。

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