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KellyChu - 陈以琳打破115年男性总监传统 港产女指挥家掌三藩市交响乐团 | Executive日记

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KellyChu
7小時前
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　　古典音乐界传来好消息。香港出生指挥家陈以琳（Elim Chan）获委任为美国三藩市交响乐团音乐总监，成为领导美国主要交响乐团嘅首位女指挥，亦系该乐团115年历史上第一次由女性出任此职，打破古典音乐界长期由男性主导嘅「玻璃天花板」。Elim形容今次任命「情绪如坐过山车」，既带来突破性职业跃升，亦意味未来将面对更高强度挑战。

　　现年39岁嘅Elim出生于香港，佢幼年已参加合唱团及学习钢琴与大提琴，于美国密西根大学取得音乐硕士与博士学位，曾赢得伦敦交响乐团指挥比赛，并逐步成为欧美乐团重要客席指挥。三藩市交响乐团CEO斯派维（Matthew Spivey）坦言，Elim从一开始就是音乐总监人选之一，「从第一次合作起，我们就感觉到这位艺术家非常特别。」《星期日泰晤士报》形容她为「年轻指挥家中难得的一位，才华洋溢而且绝不流于炫技」。

　　Elim说自己清楚这次任命具有历史意义，「这可能是首次有女性出任美国主要乐团的音乐总监，这感觉非常不可思议。」她回忆十多年前，在美国几乎无法想像女性能达到这个位置。她将于明年9月正式上任。

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