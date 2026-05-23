Cally - MCP新都城中心大玩夜晨经济 日夜「港式睇波」新体验 | 商界讲呢啲

各位波友，话你知，MCP新都城中心今次玩得好尽，特别伙拍Now TV推出24/7不间断直播，足本播晒全数104场世界级球坛盛事，等大家可以全情投入足球狂热！恒基兆业地产租务（二）部总经理陈德鸣就话，今届好多赛事主要集中喺深夜至早晨，商场特别用咗「离峰行销」策略引领「夜晨经济」，将2期L1天幕广场变身成24小时全日开放、近2,000呎嘅草地主题观战区，再加埋个280吋4K巨型电视，更强势联动跨界别及场内商户，拓展不同时段的消费潜力。预期整体人流及营业额将录得双位数增长，当中以运动用品及餐饮商户表现尤其令人期待。



最正系，首创咗超搞笑又贴心嘅「港式睇波」新体验！商场同新进驻「名苑酒家」合作首创嘅「足球点心车」，直接外送热辣辣嘅早茶点心去观战区，等大家可以边食住一盅两件边睇波！惊通宵睇完波变熊猫？日间时段商场会大派合共1万杯免费港式咖啡或奶茶帮大家提神。决赛日朝早有专车直接接载球迷去中环同旺角，睇完决赛可以直接返工，够晒贴心！现场仲会联同杰志、萤花足球队同阿根廷球迷会开Party，气氛一定正到爆！



大家记得mark低日子，呢个狂欢派对会由6月12号玩到7月20号！除咗睇波，现场观战区特设咗主题市集。场内不单止卖普通波衫，连超得意嘅「宠物波衫」同睇波小食都有，等你可以同主子一齐变身忠实球迷！半夜顶唔顺想补给？场内又有「Chill 24 AI自动贩卖机」同本地手工啤 hEROES Beer全天候 standby。只要喺场内消费满指定金额，可以换到手工啤酒任饮通行证或者精美礼品，有得食、有得玩又有得拎，大家快啲约定波友一齐去狂欢喇！



Cally

恒基兆业地产租务（二）部总经理陈德鸣先生希望透过推动「离峰行销」策略，吸引本地球迷及年青人流，提升非传统营业时段的活跃度。