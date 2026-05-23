换个身份迎世杯 萤花女将热血「下半场」

ViuTV真人骚《足球女将2》「终极一战」落幕，但萤花成员「表妹」吴梓清（Mona）、陈乐琳与连家颖（Vian）的足球「下半场」，才刚刚开始。美加墨世界杯不足一个月举行，经历过足球严格训练与实战洗礼的她们，已褪去「忽然球迷」外衣，将以「半个球员」的全新身份，带着绿茵场上的震撼，用截然不同的视角迎接这场足球盛宴。

世界杯的迷人之处，在于血脉沸腾的仪式感与永不放弃的拼搏精神。萤花三女在《足球女将2》的「终极一战」中，已亲身经历过这份「世杯级」洗礼。

回忆起当日，Vian至今仍激动得「起鸡皮」：「出场那一刻落着雨，球场播起队歌。伴随场边球迷目光列队开波，我突然明白，这似乎就是世杯开场前的神圣感。」神圣开场后是一场狂风暴雨的激战。萤花在雨战上半场落后两球，换边后凭陈乐琳独取两球扳平，可惜补时阶段连失两球，以2:4惜败。

这场跌宕起伏的雨战让她们深刻体会足球的重量。一度领军追和的陈乐琳难忘球队咬紧牙关扳平的瞬间，直言：「那种永不放弃，就是世界杯的热血」。吴梓清亦对雨中一幕刻骨铭心：「雨水不断打在脸上，转头看到队友就在身边，大家一起坚持到最后，那感觉真的很幸福。」

《女将2》落幕 足球缘更深

正因为亲身落过场、流过汗，甚至在暴雨中拼搏过，这三位女生早已褪去了「忽然球迷」的外衣。她们观看球赛，不再只是外行人看热闹的心态，而是带着球员的「身同感受」去阅读比赛。

2022年才开始收看世界杯的Vian笑言，以前觉得球员「追着球来跑」，画面很刺激，现在落过场才深知冲刺极耗体力。因此她更欣赏艾宁夏兰特这类前锋：「他靠极致速度和精准走位，不需太多控球就能起脚，我希望做到他这种入球效率。」

「表妹」从2014年起看世杯，她对自己身处的中场位置体会更深：「落场后心态完全不同，现在深知中场要做的事有多复杂。」曾是香港U15青年军的陈乐琳，则将世杯视为「活生生的教科书」：「我会尝试预判传球路线。最精彩是当他们传出我意想不到的漂亮直线与斜线时，就是我偷师的最佳时机。」

人生低谷的救赎重逢

节目曲终人散，但她们与足球的羁绊却日益加深。这颗黑白圆球，对她们而言早已超越运动，更是人生低谷的救赎与重逢。

曾放弃足球5、6年的陈乐琳，重返绿茵场后感悟极深：「重来的机会很难得。我发现足球原来一直在等我，从没放弃过我。只要我肯踢，它就会让我继续踢。」对Vian而言，足球更是一支强心针：「它将我从田径伤患的低谷中硬生生拉出来。足球告诉我，人生随时可以重新开始，要相信自己一定做得到。」

「喜欢一件事，就不可以放弃。」吴梓清坚定总结。2026年世界杯或许在遥远的美国、加拿大、墨西哥，但对这三位萤花女将来说，她们足球人生的「下半场」，才鸣笛开球。