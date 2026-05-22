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七仙羽 - 工作间宜放 叶大圆润植物 | 七仙语

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6小時前
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生活 专栏
內容

　　写字楼、工作间，本身比较多争权夺利的事情，而且很多是非，所以写字楼最好要建立和谐的气场，这样才能招到好的贵人及财运。首先避免摆放尖形的植物，尖锐植物会形成「刀割」及不和谐气场，会产生压逼感，导致事业运不顺，思维混乱。

　　摆放植物首选以叶大、圆润、常绿的阳性植物为佳，才能催旺财运、增强生气、化解煞气。最佳位置为办公桌左侧（青龙位）以招贵人，或办公室财位，常见招财植物包括金钱树、富贵竹、虎尾兰、发财树。

　　金钱树叶片厚实似钱币，象征财富与事业亨通。富贵竹向上生长，代表升职加薪、事业节节高升，水种最好。黄金葛生命力顽强，遇水即活，在风水上有招财作用、可吸纳旺气，适合放在办公桌、茶水间。以上这些都是提升工作运的植物。至于虎尾兰，则可以强力净化空气，外型挺拔，可挡煞、增强个人磁场，可化煞防小人。

　　此外，多肉植物，能纾缓压力，带来正面能量。常春藤可吸收有害物质，为办公室带来活力及净化空气，是招人缘的植物。

　　带刺植物如仙人掌、龙舌兰，容易招惹煞气、引发口舌是非，但亦可在电脑旁，具有化解小人、刺走负能量的效用。

　　植物枯死代表煞气重或运势不佳，也代表那个位置及磁场不好，应立即更换。植物适量即可，过多会造成气场紊乱及阴气重，个人桌上放一盆就够了。

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2026-05-15 02:00 HKT
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