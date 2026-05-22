冯应谦 - 北京最潮胜地大吉巷 | 花样男教授

到清华、北大参加讲座，中间有几个小时空档，就去现在北京最潮的大吉巷打卡。大吉巷是一个购物中心，位于北京南边的菜市口地铁站附近。也许你听到这个地名会觉得有点土气，毕竟菜市口以前是清朝问斩的地方，明朝时的确是卖菜的。明代时，这条巷还叫「打劫巷」，光听名字都让人不想来。



不过自从去年5月，这片区域经过重新规划后就摇身一变，成了一个结合商业和保育的全新项目。重建后的中海大吉巷不仅引进了有特色的品牌，打造出「购物园区」，还保留了南海会馆等历史建筑（南海会馆正是康有为的故居，也是清朝「百日维新」的起点）。这一点很重要，文青们要消费，同时也要消费得有意义，买完东西还能跟人分享可持续发展的故事。



大吉巷最中心、最热门的打卡点，就是那栋现代感十足、融合四合院风格的建筑。周末时，游客总是在木造屋簷和圆形「天井」前排队拍照。商场营运一年，现在终于每家店都全数开张，也不用再排队等打卡位了。这里有大家熟悉的I.T、无印良品等，我则是特地来看Gramicci的专门店。Gramicci原本是美国专业攀岩短裤品牌，结果被日本人发扬光大，现在基本上已是日本设计，用相同设计和技术推出时装。同店内还有我喜欢的山系高档服装And Wander，还看到Gramicci和And Wander联名款、以及另一山系品牌Wild Things。我当然忍不住买了几件回家，还有折扣（ps：国内名店有折扣通常不会贴出来，记得要问店长）。



店长之后还带我们去了对面的单车专门店，里面有个coffee bar，单车店和Gramicci同属一个老板。店舖主打Brompton折叠单车，有最新的浅紫色款，价格3万元人民币以上。店里还聚集了各种单车服饰品牌，我也买了一件日本设计的Ciclore T-shirt。总之，大吉巷的品牌真的太多，写不完，大家有空亲自来explore吧！



冯应谦