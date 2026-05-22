李纯恩 - 京都必食寿司 | 好好过日子

在京都散步漫游，无非走走看看，吃吃喝喝，毕竟去过许多次，不急着赶去哪里，跟满街急冲冲的国际游客相比，悠游自在，玩得最是舒服。



这日到祇园吃晚饭，朋友一早订下的餐厅，叫「鮨尚充」。餐厅外表十分朴实，走进去则别有洞天。地方不大，窗明几净，寿司枱前只有九个座位，一晚做两轮，朋友说订位不容易。老板兼大厨叫龟川纯，纯在日语中发Jun音，这便也成了他的英文名字，照着日本习惯我们就叫他Jun san。他个子不高，很精悍的样子，声音洪亮，剃光头，额前绑一条彩带，便成了一个很容易记住的形象。



店面干净利落，寿司枱两头放了两个白色LV的手提行李箱当作一部分工作枱，不抢眼，低调奢华也是噱头，与此相同，盛菜的盘子用的是法国名牌Lalique，我笑问他头上绑带出自哪里，他说爱马仕。



然后点了酒，他开始在板前做寿司，做的是厨师发办，寿司菜肴尽由他安排，有生有熟，有冷有暖，出品精美，用料考究，光是一道海胆拌饭已令人念念不忘。一顿饭二十多道食物，每一样都味道独到，没有重复，应该是近年来吃到的最精彩的一顿寿司。



Jun san在板前忙碌的时候，有个身材高挑笑容可掬的女子在他左右忙前忙后招呼客人，原来是他太太。夫妇两人甚有默契，我们称赞Jun太太贤慧，他马上竖起大拇指说「史古矣（厉害）！」Jun太太便笑得更甜。她也细心，听见我们私下祝朋友YoYo生日快乐，便悄悄跟老公说之，到了晚餐尾声，Jun san特地用寿司卷砌出一个生日蛋糕来为YoYo祝寿，店里其他食客大力鼓掌唱歌，大家一起合照，气氛顿时高涨，欢乐之极。如此好餐厅，便成了下次到京都必食之处了。



李纯恩