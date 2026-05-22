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张诺 - 中环盛宴 | 任意行

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张诺
6小時前
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生活 专栏
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　　中环新开的醉雍楼，落户置地广场新装修的三楼，环境舒适，店装修有品味，最重要的是由名厨张伟忠师傅掌舵，自然要立即一试。张师傅来自马来西亚，喜欢创新钻研菜式，在新加坡成名，他招牌菜辣椒蟹和黑椒蟹已是当地经典。

　　晚宴由四款前菜揭幕。樱桃鹅肝外皮泛着宝石红光，造型几可乱真，入口却是细腻如丝的鹅肝酱，果酸恰好中和了腴润。鱼子酱潮式粿肉将街头滋味镀上一层奢华。

　　接下来是火燄金桔陈皮黑叉烧。陈皮与金桔的幽香随热力渗入肉中，叉烧选用西班牙黑毛猪的五花部位，焦边香脆，肉心软嫩，淡淡的陈皮香余韵悠长。

　　汤羹是体现工夫的顺德拆鱼肉花胶羹。用上日本长崎平鲈鱼，肉质雪白细腻，师傅先熬出奶白浓鱼汤，再仔细拆丝，连同花胶丝、胜瓜丝等慢煮。入口绵滑温润。

　　溏心富贵虾佐喇沙忌廉汁让人惊喜。硕大的濑尿虾煮至溏心状态，肉质爽弹鲜甜，配上以东南亚喇沙为灵感的微辣忌廉汁，竟然出奇地合衬，椰香与辛香将虾鲜提上了另一层次，香浓而不腻。体现了张师傅对酱汁的匠心。

　　菜蔬类的黑松露百花煎酿四宝蔬同样出色。虾胶打得弹牙，酿入羊肚菌、红椒等，煎至金黄微脆后，拌入意大利黑松露酱快炒。一口咬下，外层轻脆，虾胶鲜爽，黑松露的馥郁贯穿其中，不同蔬菜带出爽、软、脆等质感变化。

　　最后以甜美清爽的原个雪燕香芒椰子盅作结，为这顿盛宴画上清雅的句号。原来醉雍楼还有不少招牌菜，48小时熟成烟熏片皮鸭 、砂𦛨越黑胡椒焗肉蟹、苏格兰蛏子皇等，有又再访的借口了。

张诺

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2026-05-21 02:00 HKT
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