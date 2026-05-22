查小欣 - 买楼送米芝莲晚宴？ | 查乜料

买楼送米芝莲晚宴？不单止，还pair珍藏威士忌。



会德丰旗下港岛南岸的Deep Water South销情畅旺，为令已扫货买家感受到楼盘主题的南法风情，有「楼神」称号的黄光耀（左图右）联同米芝莲星级大厨Hugo Li四手打造四道菜式晚宴，全部用威士忌入馔，配五款特别版威士忌，并由威士忌大师班导师Raymond 全程舌尖导赏，长知识了。



用餐的地方不在餐厅，在广东道港威中心的Club Wheelock，地方以清雅南法布置，有仪式感。头盘：招牌威士忌烟熏乳鸽，看似简单，过程复杂，乳鸽26—28日大，只取其鸽髀，去骨，用30年卤水先腌后炸，再用橡木桶的木烟熏，肉质软稔入味，烟熏味浓，佐以由英国皇室成员加持的Ròyal Brackla 21年威士忌，回味。



当日5月20日，Chef Hugo特地用威士忌腌制的青森苹果片配北海道带子伴鱼子酱（右图），砌成心形，取名「我爱你」，应节，轻盈可口。



传统马赛鱼汤，用四款本地鱼：东星斑、大眼鸡、鲈鱼、红衫鱼加番红花熬制，加入智利大青口和越南虎虾，浓稠鲜甜，配蒜蓉蛋黄酱脆法包，一口热汤、一口16年威士忌，暖胃，comforting。



主菜用威士忌腌三黄鸡鸡胸，烤焗后，由黄生亲自刨上欧洲夏季黑松露，名贵惹味，鸡胸出奇嫩滑，饮啖46%威士忌，美妙！



查小欣

