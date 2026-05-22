Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - 买楼送米芝莲晚宴？ | 查乜料

查乜料
查乜料
查小欣
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　买楼送米芝莲晚宴？不单止，还pair珍藏威士忌。

　　会德丰旗下港岛南岸的Deep Water South销情畅旺，为令已扫货买家感受到楼盘主题的南法风情，有「楼神」称号的黄光耀（左图右）联同米芝莲星级大厨Hugo Li四手打造四道菜式晚宴，全部用威士忌入馔，配五款特别版威士忌，并由威士忌大师班导师Raymond 全程舌尖导赏，长知识了。

　　用餐的地方不在餐厅，在广东道港威中心的Club Wheelock，地方以清雅南法布置，有仪式感。头盘：招牌威士忌烟熏乳鸽，看似简单，过程复杂，乳鸽26—28日大，只取其鸽髀，去骨，用30年卤水先腌后炸，再用橡木桶的木烟熏，肉质软稔入味，烟熏味浓，佐以由英国皇室成员加持的Ròyal Brackla 21年威士忌，回味。

　　当日5月20日，Chef Hugo特地用威士忌腌制的青森苹果片配北海道带子伴鱼子酱（右图），砌成心形，取名「我爱你」，应节，轻盈可口。

　　传统马赛鱼汤，用四款本地鱼：东星斑、大眼鸡、鲈鱼、红衫鱼加番红花熬制，加入智利大青口和越南虎虾，浓稠鲜甜，配蒜蓉蛋黄酱脆法包，一口热汤、一口16年威士忌，暖胃，comforting。

　　主菜用威士忌腌三黄鸡鸡胸，烤焗后，由黄生亲自刨上欧洲夏季黑松露，名贵惹味，鸡胸出奇嫩滑，饮啖46%威士忌，美妙！

查小欣
 

最Hit
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
11小時前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
13小時前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
14小時前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
15小時前
多相｜佐敦文苑楼单位起火酿1死4伤 300住客疏散 大厦外墙搭有棚架
突发
8小時前
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
影视圈
12小時前
第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 齐来对冧巴！
社会
10小時前
有片｜私家车逆线冲斑马线 女佣两幼童险被撞 46岁司机涉危驾被捕
00:11
有片｜私家车逆线冲斑马线 女佣两幼童险被撞 46岁司机涉危驾被捕
突发
13小時前
下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有台风形成？ 移动路径有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社会
19小時前
星岛申诉王 | 误将店员推介寿司当「免费试食」 内地游客拒埋单：凭甚么收费？
申诉热话
13小時前
更多文章
蜂巢富贵虾佐喇沙忌廉汁，味道天花板，至爱之一。
查小欣 - 置地广场精彩宴 | 查乜料
　　置地广场三楼新开设「醉雍楼」，由获奖无数的张伟忠师傅掌厨，忠师傅来自新加坡，擅长将南洋风味加入粤菜，打造创新菜色，在海港城八一渔八的「全蟹宴」口碑载道，现领军进驻中环，由菜式到点心均另有一番新意。 　　20年花雕熟醉罗氏虾佐鱼子酱，摆盘美美，去壳拱型虾身披上薄片啫哩，虾肉爽口，充满酒香。顺德拆鱼肉花胶羹，用肥美长崎鲈鱼拆肉，鱼头鱼骨熬汤，浓稠味鲜。再来一道潮式2O年老菜脯焗长崎鲈鱼，老菜
2026-05-15 02:00 HKT
查乜料