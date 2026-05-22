邓达智 - 一弯新月照轻容 | 智智乐GO

「轻容」：如瀑布流淌光芒的轻纱衣裳，一种古代矜贵的服饰。



今年推出「容月」糭子里的一种味觉描述，外层是薄如蝉翼隐隐约约的糯米，饱满豆沙的内容被这层似有还无的米衣拥抱，目的让食客感受精挑细作良品豆沙的澎湃满足⋯⋯



上述文字，源自容太吴卉裳对其研究长达12年，不断推陈出新，终于从传统糭子制法中获得解放及提升得出名为「轻容」的「容月」系列糭子；笔者消化了文字尔后的了解。



容太轻手了，「轻容」除了薄如蝉翼的糯米及澎湃的豆沙，怎可少得将味道画龙点睛的咸蛋黄，以及适可而止的油脂润滑与熏陶？



一起尝过「轻容」一大群掷地有声的食家们，被其形相、气味、入口质感征服得完全投降；反应以前所未有吃糭经验的惊艳中走出来，赞不绝口。



在下一贯死性；心底不禁盘算阿珍阿珠必须留一份，阿玉阿翠都不得遗漏！尝过妙品，心下一头栽进家人啊，好友啊⋯⋯岂能抹煞他们味蕾与口腹的尝新经验？



自首日初相识，容太予我印象发自伊人的衣装仪容及落落大方的话音；如此丽人刚刚跟几位大厨与极品食评家、如谢嫣薇，在会展中心与大众研究对谈美食议题？她跟饮食拉上关系？一头极爽短发联想一代丽人Tina Chow，配合身上全白夏裳；更似Lancôme讨论由内而外美的渗透题目。



之后得惠于「容月」非比寻常的月饼，再而各式极品年糕与腊味，旗下「大哥」、「姥姥」等餐厅⋯⋯还有大湾区至有型的Cafe「 Grace Coffee Roaster」；怎少得稍后定当介绍给大家，跟在下结下千载难逢卉棠的衣服制作与研究缘分。



「容月」的月饼庆祝中秋满月。「轻容」的糭子为农历五月初，一弯新月庆贺龙舟锣鼓声响喜庆中，增添一抹斯文。



邓达智