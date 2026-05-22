KellyChu - 太古糖145岁 甜伴港人几代 独家齐集4款片糖顺应养生潮流 | Executive日记

大家饮咖啡𠮶阵，有冇留意杯旁𠮶位最佳拍档－－糖？其中香港最常见嘅绝对系太古糖，由街头茶餐厅到酒店高级餐厅，见到红白间条糖包就知系佢。唔讲唔知，太古糖至今已有145年历史，真系甜足几代人。



Kelly近日走入太古历史档案中心，得悉今天车水马龙嘅太古坊，前身正系1884年于鲗鱼涌投产嘅太古炼糖厂。喺呢度，除咗了解到炼糖厂嘅历史，仲可以见到太古糖嘅产品变化，由1880年代早期装糖嘅布袋，一路到20世纪嘅环保盒包装，反映社会进步和消费习惯嘅改变。



时代唔同咗，养生、少糖亦都成为趋势。太古糖顺应潮流，推出中式糖、天然代糖等多元产品；片糖系列就有金黄片糖、甘香蔗片糖、金装蜂蜜片糖同香枣片糖，得太古糖业先至齐晒4款，照顾晒任何煮食需要。



「一点糖，继续冲。」太古糖业总经理姜凯恩道出145周年主题：生活再忙再攰，一点微甜足以令人放慢脚步、叉番电。口号令人共鸣。而为庆祝145周年，太古糖将于本月23及28日举办庆祝活动，到时去现场打卡仲有礼物拎添！



KellyChu



太古糖产品一直随时代改变。