KellyChu - Sing Tao Connect紧扣时代脉搏 确立「星岛环球」全新定位 | Executive日记

随着媒体生态演变，星岛迎来重大里程碑，并正式将全新战略定位确立为「星岛环球」（Sing Tao Global）。星岛昨日在中环 HKGTA Town Club 隆重举行「Sing Tao Connect | Stay Connected to the Pulse of 2026」午宴，汇聚各界商业领袖。大会展示了集团以新媒体转型为核心驱动引擎、引领业务迈向高质量发展的全新布局。



活动由星岛环球副行政总裁林善乔揭开序幕，她强调星岛将紧抓香港升级为「超级增值人」的契机，以2026年为新起点，致力成为连系世界的超级引擎。午宴透过三语编辑对话展现创新活力，其中星岛环球网大湾区总编辑卜坚以普通话分享星岛在大湾区实行「移动优先」策略，精准服务跨境精英；《星岛日报》总编辑汤锦标及新媒体副总编辑钟耀恒则以广东话剖析金融变局，介绍财经IP《百万仓》；而《The Standard》总编辑陈可儿则以英语探讨人性化国际叙事与外国总领事馆网络的新方向。



另外更有星岛环球广告及业务发展部代表，探讨了网罗 Gen Z 的「Tiger Circle」社群及《未来领袖系列》等专属 IP平台与活动，助力品牌触达新世代菁英。



展望未来，星岛环球将继续立足香港，发挥在中国内地、北美及欧洲等地的在地布局与国际网络优势，向全球说出国家与香港的故事，并与社会各界携手共创未来。



KellyChu