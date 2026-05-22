郭志仁 - 麻将馆：女高层的减压出口 | 九宫格

毋须统计，曾踏足过麻将馆的人一定属少数，所以不少人或仍抱持刻板印象，认为麻将馆环境乌烟瘴气，多为年长人士或家庭主妇消遣之地。但现实早已改变，一间于商业区的麻将馆，吸引了不少白领光顾，其中更不乏企业高层人士。



朋友C小姐，外资公司女高层，四十出头，保养得宜，性格爽朗甚得人缘。她平日酷爱打台湾牌，曾有朋友邀约打牌，却不懂台湾牌番数计算，她当场婉拒并直言：「打台湾牌唔识计番，即系唔识打台湾牌。」



一年前，朋友介绍下，C小姐首次踏入商业区一间麻将馆，打开她另一个世界。麻将馆内，毋须应酬寒暄，可以在陌生人面前展现最真实的一面。朋友曾提醒她，偶尔会在媒体访问出现，不担心被认出？C小姐回应：「惊咩？又唔系做犯法嘢!」尽显从容自信。



现时，C小姐主要流连于商业区内两三间熟悉的麻将馆。每当工作稍有空档，便会前往消遣一至两小时。对她而言，打牌是最直接而有效的减压方式。工作繁忙，经常开会至深夜，可惜麻将馆晚上11:59分就要关门，她抱怨不能全天候做「运动」。



若你也是麻将馆的常客，尤其经常出入商业区，不妨留意是否曾见过这样一位气质出众的女高层。然而，即使有所察觉，也请勿上前打扰。毕竟，麻将馆是C小姐难得可以卸下身份，自在放松的地方。



「为了要搏世界赞美便苦恼，害怕永远也做不到，忘掉了偶尔懒理世界，或会更好。」古巨基－－《花洒》



郭志仁