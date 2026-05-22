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林靖风 - 在一片天空下 | 优雅以后

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林靖风
6小時前
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生活 专栏
內容

　　从工厂到回家的过程中，工人拖拽着身上的玻璃纤维，走在十字路口的街头。他看见贩卖小卷米粉的摊档，就在途中停下来进食。他在滚烫的碗前搔着满布抓痕的手，让白色的纤维混进米粉之中。玻璃在工人的肚子里无法被消化，沿着体内的血管蠕动。

　　工人在地上的两道白线之间行走，在宛如玻璃般透明的雨丝中，回到没有任何私隐的家。他无法脱下自己的工作服，本来还以为可以在柔软的床垫上休息；然而当他把棉被盖在身上时，却仍然感到痕痒。带有黄斑的棉袄，被疲惫乏力的工人染成嫣红的纤维。

　　烁乐画廊带来了陈慧峤于香港的首次个展「在一片天空下」，集结艺术家自1997年以来的创作，从早期作品《无形玩伴》到2018年的大型装置《床外的蓝天》。展览以针线、棉花、乒乓球及LED等媒介出发，并由辛波丝卡的诗句「在一颗小星星底下」引申，探问人类在将天空化为战场之后，应该以怎样的视角仰望天空。

　　在经过主要以乒乓球及单色画布为媒介的作品系列「当球体融入墙上的色彩时……」后，观赏者走进由微醺灯光萦绕、满布编织的铁架床所构成的大型装置《床外的蓝天》，再从那些以棉花框进玻璃箱的作品之中，开始幻想一个在工厂处理玻璃纤维的工人的故事。

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2026-05-08 02:00 HKT
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