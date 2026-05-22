何重恩 - 2026深圳文博会：深装总创意设计园展现「新质影像与湾区智造」 | 重中之重

2026年5月，第二十二届中国（深圳）国际文化产业博览交易会以国家级平台规格盛大举办。本届文博会在「十五五」开局与APEC合作框架下，聚焦「文化+科技」深度融合，主会场汇集超6000间展商，集中呈现低空文旅、AIGC等新质生产力成果，成为观察中国文化产业发展的重要窗口。



本届展会延续「主会场＋分会场」模式，全市共设51个分会场。其中福田区的7个分会场各具特色，构建了多元联动的文化体验网络。中芬设计园突出海峡两岸创客交流，平安金融中心云际观光层打造云端艺术空间，A Park数字艺术公园探索元宇宙应用，共同展现福田「中央文化区」的丰富生态。



在众多分会场中，深装总创意设计园以「新质影像，湾区智造－－影视工业的AI重塑」为主题，呈现独特亮点。园区于5月22日启动福田演艺联盟成立仪式，并为粤港澳大湾区AI创意文化产业协会大湾区联络处揭牌，该协会就是次盛会联同比特森林、天坤星等签订协议，共同推广全网首档AI音乐竞赛类节目《我是歌机》。



现场并展示该会创会干事黄根鸣、蔡立邦的AI视频作品《Candle》，通过AI技术生成动态视觉内容，展示影视与文创的深度融合。同期举办的「湾浪潮」青年电影人计划发布会，为湾区影视新生力量提供展示平台。这些活动体现了从传统装饰向动态影像的科技跃迁，搭建了连接技术与艺术的高端对话平台，推动演艺与AI产业的资源对接与创新发展。



何重恩