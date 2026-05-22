Cally - 翩跹唤醒永恒梦境 香港芭蕾舞团《睡美人》全新制作5月开演 | 商界讲呢啲

百年经典童话，跨越时光依旧温柔璀璨。香港芭蕾舞团（港芭）2025/26舞季压轴巨献、由中国民生银行香港分行荣誉呈献的全新制作芭蕾舞剧《睡美人》，将于5月29日至6月7日登上香港文化中心大剧院，奉上世界级芭蕾黄金阵容，以翩跹足尖与瑰丽舞姿，唤醒沉睡的温柔梦境。

全新版本的《睡美人》，将由知名舞蹈家及编舞家马拉科夫（Vladimir Malakhov）倾力重塑。继2023年为港芭打造大获好评的《舞姬》后，曾任柏林国家芭蕾舞团艺术总监、美国芭蕾舞剧院首席、连续十年获日本《舞蹈杂志》誉为全球最佳男舞者的艺术大师马拉科夫再度来港，以佩蒂巴版本为基础，演绎公主遭恶毒仙子施咒、丁香仙子庇佑、真爱之吻破除魔咒的永恒故事。马拉科夫表示：「《睡美人》是一部充满情感与优雅的芭蕾作品，是一切美的总结：柴可夫斯基的音乐、最精湛的叙事艺术，以及希望与渴望的交响。」他将凭深厚古典造诣及丰富创作经验，为经典童话注入全新气质，更将于部分场次化身恶仙登场。



国际级芭蕾舞者 演绎真爱经典



与此同时，演出将邀请国际级顶尖舞者成为客席首席舞蹈员，为童话锦上添花。澳洲芭蕾舞团首席舞者戴维．拉莫斯（Davi Ramos）将深情演绎英俊的迪塞尔王子（5月29日晚上及5月31日下午场次），而爱丽娜公主则分别由荷兰国家芭蕾舞团首席舞蹈员玛雅．玛卡缇莉（Maia Makhateli，5月30日晚上及5月31日晚上场次），港芭前舞者、现任加拿大国家芭蕾舞团首席罗乐萱（6月4日晚上及6月6日晚上场次）以及莫斯科大剧院芭蕾舞团首席舞者伊莉莎维塔．科科列娃（Elizaveta Kokoreva，6月7日下午场次）饰演。



特设主题展览及见面会 解锁创作理念



经典新生，少不了极致的匠心搭配。曾携手马拉科夫打造《舞姬》的西班牙设计师祖迪．洛（Jordi Roig）再次操刀瑰丽布景与服装，将华丽盛大的婚礼场面惊艳重现。香港管弦乐团将在指挥赖玛（Robert Reimer）执掌下现场演奏柴可夫斯基隽永悠扬的乐章，配合舞步构建沉浸浪漫盛宴。



舞台之外，浪漫持续弥漫。由即日至5月25日，港芭特设《睡美人》主题展览，展出剧目过去几个世纪、从文本故事演变至舞台演出的发展历程。现场更设有精心布置的摄影区，邀观众邂逅童话梦境，更有机会嬴取由金美梦送出的床褥。5月25日下午3时至5时，马拉科夫与一众客席舞者将齐集香港丽思卡尔顿酒店的Ozone顶楼酒吧「唤醒童梦：《睡美人》下午茶见面会」与芭蕾舞爱好者交流，详情可留意港芭社交媒体（Facebook或Instagram，帐号：hongkongballet）。

香港芭蕾舞团



中国民生银行香港分行荣誉呈献《睡美人》

日期及时间：



5月29*、30*、31*日，6月4*、5*、6*日晚上7:30；



5月30^、31*日，6月6^、7*日下午2:30

地点：香港文化中心大剧院

门票价钱：



*$1,200（限量贵宾票）、$760、$560、$400、$260



^$1,000（限量贵宾票）、$680、$480、$320、$180

门票现于城市售票网有售



节目详情︰



曾任柏林国家芭蕾舞团艺术总监的艺术大师马拉科夫，将以佩蒂巴版本为基础，重塑《睡美人》公主遭恶毒仙子施咒、丁香仙子庇佑、真爱之吻破除魔咒的永恒故事。（摄影：Conrad Dy-Liacco。相片由香港芭蕾舞团提供。）