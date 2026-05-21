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杨立门 - 国宴珍馐 | 慢活时代

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杨立门
14分鐘前
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生活 专栏
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　　美国总统率团来华，大国外交之外也有新闻花絮，最令我等吃货有兴趣的莫过于国宴的菜单了。看流传出来的菜单，确是很有看头，但第一部分「冷盘」却没有列出明细，令人稍觉失望，因为中式的冷菜也可以十分精彩。主菜部分有五道，看不见菜品的真身，唯有猜度它们的做法了。「金汤龙虾」相信是蒸熟的原条龙虾尾，切件泡在南瓜蓉做的汤中。「香酥牛肉」似乎是油炸的，在中菜中是较冷门的做法（日菜中有一种吉列炸牛排，非我所好），我猜想是牛肉用薄薄一层粉炸过，再淋上微酸的酱汁。

　　「香芥汁三文鱼」是西式做法，鱼身不可煎过八成熟，而酱汁估计是用法式芥末加些白酒或香槟来煮的。菜单中唯一一道蔬菜「豆汤鲜蔬」颇惹人遐想，因为不知是中是西，又没有明言是甚么豆、甚么菜。如由我来做，我会参考淮扬菜的豆瓣苋菜，把嫩豆瓣（我们叫蚕豆的）磨成蓉，加上汤做成浓汤来煨制苋菜。「北京填鸭」就不用多谈了。

　　主食和甜点部分也不错，「冰花水煎包」是煎包子或饺子时洒上点加了面粉的水，煎干后底部便会形成一层网状的结晶，让本来是软身的包子有酥脆口感。「海螺酥」香港人来说较为陌生，根据网上资料是一种豆沙馅的海螺形酥饼；而「提拉米苏」（意式芝士蛋糕）和冰淇淋是彻头彻尾的西式甜品了。

　　菜单虽然精彩，但用来招呼特朗普恐怕有点糟蹋了，因为他最喜爱的食物，是汉堡包和热狗。

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杨立门

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