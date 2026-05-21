潘雄威 - 幼童应多久 检查一次牙齿？ | 乳齿童时

我常常听到家长说：「这只只是乳齿，不需要修补了，反正都会掉下来的！」虽然乳齿是暂时的，但它们的影响却是永久的。3至5岁的学前儿童爱吃零食，无节制，缺乏自理能力，因此乳齿所受的冲击十分之大，蛀牙会在很短时间出现。



有些成年人认为未必有需要每半年就检查牙齿一次，但对学前儿童来说，这预防措施十分重要。儿童的口腔发育速度非常快，乳齿珐瑯质较薄，蛀蚀速度远快于恒齿，一个微小而不显眼的蛀点，几个月就可能会蔓延至牙髓而做成牙痛。



按衞生署最近的调查显示，香港5岁的小朋友八成从未看过牙医，但一半已经有蛀牙。若饮食及口腔健康习惯不变，曾经蛀牙的小朋友，再有蛀牙的机会相比未曾蛀牙的小朋友高，所以一律半年检查一次牙齿未必最合适。



见牙医要补牙，对这年纪的幼童来说或许是可怕的。最理想的是开心睇牙，快乐离开，只需要刷牙去渍，同牙齿无痛「洗白白」！



不要等到孩子牙痛才看牙医，越早开始牙科检查越好，有牙就可以检查。美国儿童齿科学会建议小朋友1岁或出第一只牙之后半年内就开始牙科检查，找一个愿意花时间教父母和孩子如何保护及清洁牙齿的牙科医生，从小开始养成良好的口腔衞生习惯，按牙齿状况度身预约下一次检查，在忙碌的生活节奏中为这件重要而不紧急的事预留时间！



潘雄威