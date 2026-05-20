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李居明 - 《新光当代戏剧节》奇妙缘起 | 李居明大师会客室

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李居明
2小時前
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生活 专栏
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　　万众期待的「新光当代戏剧节」将于6月6日至14日隆重登场，衷心感谢各方支持。去年3月3日，屹立北角半世纪的新光戏院因被收购重建而告别市民，完成了五十多年的历史使命。回想接手新光的十二年中，我投资创作了37套原创粤剧及5套话剧，同时也为业余粤曲唱家提供圆梦舞台。新光的落幕，令大家十分怀念。

　　为延续「新光精神」，我马不停蹄寻觅新场地，首选便是香港文化地标西九文化区。我亲自拜会了西九负责人冯太，在2026年档期早已全满的情况下，多方协调终为我们腾出今年6月的宝贵档期。在此特别感谢冯太与西九团队的通力合作，让「新光粤剧」得以在国际级舞台继续大放异彩。西九更承诺未来每年安排档期，2027年的演出亦已落实！此外，我们年初在沙田大会堂的贺岁演出全场爆满，今次戏剧节另有三套粤剧将于明年在该处公演。

　　回望过去新光的十二年，是为整个粤剧界带来生机。我的初心就是要让行内的老倌有戏演，让观众有戏可看，让所有粤剧从业员有工开，让他们的艺术才华能够发挥。我根据剧目的角色需要，邀请最合适的老倌演出及合作，一视同仁。十多年来，粤剧界同舟共济，结下深厚的新光情。

　　除了舞台，我亦致力用影像保留香港粤剧文化，拍摄了纪录电影《粤剧灵》。全行从业员几乎倾巢而出参与拍摄「六国大封相」及整套电影，在此向所有红伶致谢。同时感谢米雪与赖慰玲小姐担任主持，拍摄「祭白虎」等习俗禁忌，并记录了新光的地洞及鬼古传说与珍贵回忆。此片于6月6日至10日每日一场，率先在新光黄埔影艺城公映。新光的文化与精神将透过「新光当代戏剧节」不断延续，愿您继续与「新光」同行！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

 
 
 
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2026-05-13 02:00 HKT
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