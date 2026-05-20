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小董 - 中国茶的养生 | 轻松养生

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小董
2小時前
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生活 专栏
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　　茶，是流传千年的养生佳品。不同品类的茶叶生长环境、发酵工艺各不相同，药性与养生功效也各有侧重。日常按需饮茶，既能解渴解腻，也能调理身体、舒缓身心，是最简单的日常养生方式。小董家有茶柜，存不同茶叶品种十多款，都是具功能性又好饮的茶叶，还藏了紫砂、纯银、墨玉、白玉茶壶等让自己在泡茶时不忘玩物，身心俱益。

　　绿茶属于不发酵茶，性寒清爽，保留了茶叶最多的天然营养。其富含茶多酚、维生素，抗氧化能力极强，能够清除体内自由基，延缓身体老化。同时绿茶可以清热降火、解腻消食，缓解燥热上火、口干舌燥等问题，适合经常熬夜、爱吃油腻的人群日常饮用。

　　红茶为全发酵茶，茶性温和暖胃，是秋冬养生的优选。经过发酵后，茶叶中的刺激性物质转化为温和养分，能够温润肠胃、促进血液循环、驱散体内寒气。长期适量饮用红茶，可改善手脚冰凉、脾胃虚寒的状况，老少皆宜，空腹饮用也不易刺激肠胃。

　　乌龙茶属于半发酵茶，介于红绿之间，茶性平和，主打消食减脂。它能够有效分解食物中的油脂，加快身体代谢，缓解积食腹胀，非常适合饭后饮用。久坐办公、体态偏胖、饮食重油重盐的人常喝乌龙茶，可辅助调理体态、轻盈身体。

　　普洱熟茶经过渥堆发酵，茶性温润醇厚，养胃效果出众。它可以修复肠胃黏膜，调理脾胃功能，改善消化不良、胃寒反酸等问题。同时普洱茶能软化血管、辅助调节血脂，适合中老年人以及长期应酬、饮食不规律的人群。

　　清茶一盏，藏尽养生智慧。饮茶贵在适度、贵在坚持，根据自身体质选择适配的茶饮，摒弃暴饮浓茶的习惯，便能在悠悠茶香中，调养身心、守护健康，收获长久的安稳体魄。小董准备举办一次小型的茶会，跟大家谈谈养生和茶的关系，详情请留意脸书「小董养生汤料站」。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

 
 
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　　小董每天都听到一些关于养生保健学的谬论，已经近乎伤害中医体系的情况了，有见及此我决定把正确的养生保健跟大家讲解。免得将来人口老化之余，疾病与病痛成为了附属品。 　　现代养生保健学是一门融合现代医学、传统养生智慧、营养学、心理学、公共卫生学等多学科理论的综合性应用学科，它跳出了传统养生「单纯调养」的局限，也区别于临床医学「治病为主」的核心，以主动健康、预防为先、身心同养、全周期呵护为核心，
2026-05-13 02:00 HKT
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