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张诺 - 精致软餐 | 任意行

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张诺
2小時前
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生活 专栏
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　　桌上一笼虾饺，澄皮剔透，折纹细密，样子饱满得恰到好处。我用餐匙送少少入口中，笋粒的清鲜、虾肉的甜香在舌尖层层散开。如果不是事先知道，我绝不会相信这是等级4的糊状软餐。

　　这是美心新推出的「原味软餐」。所谓等级4，在国际吞咽障碍饮食标准中，指的是食物已研磨成均匀糊状，专为吞咽困难的长者或病人而设。传统软餐往往把食物打成面目模糊的泥团，营养或许足够，却失去了进食最基本的乐趣：形状、颜色、香气，还有那一份「我在吃饭」的仪式感。

　　而眼前的虾饺，几乎完全打破了这种刻板印象。美心团队用了将近一年时间研发，把新鲜虾肉、猪肉、笋丝等食材细细研磨，再以食物模具重塑出虾饺的半月形状与十三道折痕，连澄皮的口感也设法还原，做到入口即溶，却不觉糊烂。蒸热之后，竹笼飘出的香气，与普通虾饺并无二致。

　　我看着同桌的长辈慢慢咀嚼，脸上是许久未见的满足。她从前最爱饮茶，患病后连吞咽都变得吃力，虾饺烧卖早已成了回忆。此刻她小心地再夹起一颗，微笑着说：「真系虾饺嚟㗎㖞。」软餐复原的不止是食物的形态，更是一份被疾病夺去的尊严与快乐。

　　软餐系列还包括梅菜扣肉饭、蜜汁叉烧饭等十多款家常菜式，全部采用急冻包装，只需隔水蒸热便可享用。对于照顾者来说，这意味着毋须再花长时间自制糊餐，也能让家人重拾「同枱食饭」的温暖。

张诺

 
 
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2026-05-15 02:00 HKT
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