李纯恩 - 重温京都美味 | 好好过日子

到京都之前，先托朋友订好了「TAKAYAMA」餐厅的座位，这家餐厅只有十二个座位，不订位很难吃到。



三年前到京都帮衬了这家餐厅，一吃难忘，回到香港之后介绍给许多去京都旅行的朋友，个个吃完都称赞。



餐厅大厨高山先生曾在意大利做了许多年厨师，回到京都开了这家餐，做日意混合的创意菜，第一年就拿了米芝莲一星。



高山先生见了我很开心，问我有几年没来了，我说三年，他慨叹时间过得快，我说他样子没怎么变，他摸着肚子说胖了胖了。



「TAKAYAMA」做的是厨师发办，菜单藏在第一道菜中，那是一块麻将牌似的白朱古力，面上有一个二维码，扫二维码就可以在IG上找到菜单。扫完菜单一口将白朱古力吃进嘴里，咬开里面是一口鲜汤，这就是他们的第一道菜，先声夺人。然后冷菜热菜一道道上，加上甜品，一共有二十多道，每一道都是创意和味道的完美结合，又精致又好吃，都像美味的艺术品，大厨做菜时的手势动静，也像个艺术家。但数量实在多，吃到中段就开始叫高山先生每道菜减份量，他一听就满意地笑了。



吃完一顿二十多道菜的大餐，真是要扶墙而出。临走的时候想起三年前跟高山先生在他们招牌下拍过一张愉快的合照，便照着上次的姿势又拍一张留念。这晚天清气朗，出了餐厅安步当车，穿过祇园，慢慢走了半小时回到柏悦酒店，才稍稍消了一点食。



李纯恩