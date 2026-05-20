Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 《英文虎报》全面策略革新 解锁英文媒体新体验 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
2小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

香港具代表性的英文媒体品牌《英文虎报》（The Standard）迎来重大里程碑，旗下印刷报章、手机应用程式及官方网站已完成全面的策略性升级。今次革新不仅换上全新的品牌标志与视觉形象，更全面优化了内容架构，以全新的面貌，全面连系读者。

坚守核心价值：以人为本，刻划真实香港

　　今次品牌转型的核心，在于跳出传统新闻循环框架，转而深耕「以人为本」的真实故事。透过细腻记录香港人在各大社区的日常生活，《英文虎报》致力以具备深度、力量与温度的笔触，述说最真实的香港故事。全新品牌形象承载着我们的坚定承诺－－无论在数码世界还是实体印刷上，都将全力捕捉这座城市最真实的脉搏。

全新体验：升级版App正式上线

　　全新登场的《The Standard》手机应用程式为读者带来极致流畅的全方位体验，是与这座城市最具深度叙事保持紧密连系的必备工具。全新升级版应用程式现已正式上线，诚邀你与我们携手启航，共同参与的全新旅程。

立即下载/更新App：

https://www.thestandard.com.hk/appdownload

KellyChu
 

即刻下载啦。
即刻下载啦。
 
最Hit
曼谷一间酒吧外国游客座无虚席。 美联社
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
9小時前
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
旅游
9小時前
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
时事热话
9小時前
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
旅游
11小時前
杨思琦遭全剧欺凌？《翻叮一族》商天娥、陈键锋等成嫌疑人 伍咏薇见证大叫大喊：一围人虾佢
杨思琦遭全剧欺凌？《翻叮一族》商天娥、陈键锋等成嫌疑人 伍咏薇见证大叫大喊：一围人虾佢
影视圈
11小時前
六合彩︱头奖3900万搅珠结果出炉 即睇幸福儿系咪你！
社会
7小時前
阿Sa蔡卓妍结婚未足月突疯传离婚 被指「含泪控诉」老公？ 经理人霍汶希代回应：去咗度蜜月
00:59
阿Sa蔡卓妍结婚未足月突疯传离婚 被指「含泪控诉」老公？ 经理人霍汶希代回应：去咗度蜜月
影视圈
14小時前
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
港姐冠军黄嘉雯懒理走光最紧要靓  吊带紧身背心奇峰凸出  富贵马主住红磡半亿豪宅
影视圈
7小時前
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
影视圈
15小時前
英超｜传承传奇！马列斯卡重返曼城签约3年
足球世界
10小時前
更多文章
昂坪360推出专为香港人而设的超值优惠。
KellyChu - 昂坪360庆20周年推港人专属优惠 6‧1及每月20号「回到开幕价」88蚊 | Executive日记
　　昂坪360缆车系唔少香港人嘅童年回忆，如今仲有机会用20年前嘅价钱搭返一转上昂坪玩！为咗庆祝成立20周年，昂坪360宣布推出「回到开幕价」港人限定优惠，喺6月1日以及下半年每个月20号，只要系香港居民，当日出示有效香港身份证，购买来回标准车厢成人票，只需$88，等同2006年开幕时嘅票价水平，足足系现时原价嘅三折！真系抵到Kelly都要约定屋企人去玩番一转！ 　　昂坪360董事总经理董沛
2小時前
Executive日记