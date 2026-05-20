KellyChu - 《英文虎报》全面策略革新 解锁英文媒体新体验 | Executive日记
阅讀更多
內容
香港具代表性的英文媒体品牌《英文虎报》（The Standard）迎来重大里程碑，旗下印刷报章、手机应用程式及官方网站已完成全面的策略性升级。今次革新不仅换上全新的品牌标志与视觉形象，更全面优化了内容架构，以全新的面貌，全面连系读者。
坚守核心价值：以人为本，刻划真实香港
今次品牌转型的核心，在于跳出传统新闻循环框架，转而深耕「以人为本」的真实故事。透过细腻记录香港人在各大社区的日常生活，《英文虎报》致力以具备深度、力量与温度的笔触，述说最真实的香港故事。全新品牌形象承载着我们的坚定承诺－－无论在数码世界还是实体印刷上，都将全力捕捉这座城市最真实的脉搏。
全新体验：升级版App正式上线
全新登场的《The Standard》手机应用程式为读者带来极致流畅的全方位体验，是与这座城市最具深度叙事保持紧密连系的必备工具。全新升级版应用程式现已正式上线，诚邀你与我们携手启航，共同参与的全新旅程。
立即下载/更新App：
https://www.thestandard.com.hk/appdownload
KellyChu
即刻下载啦。
最Hit
英超｜传承传奇！马列斯卡重返曼城签约3年
10小時前