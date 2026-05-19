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林静 - 南湖宾馆美景佳肴 | 红棉树下

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林静
6小時前
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生活 专栏
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　　嘉兴南湖，与杭州西湖、绍兴东湖并称「浙江三大名湖」。上月到该市参观集团新项目御璟湾，期间到国宾级水准的南湖宾馆「亦方壶」就餐，品味创新浙菜，一览南湖美景。

　　当天湖面笼罩朦胧烟雨，淡色的风景，恰好为各色美食作伴。餐前美食包括指橙樱花海蜇、话梅芭乐果、辣酒汁浸花螺等不同菜式。夹起一块精致的糟蛋鹅肝塔塔，质感如丝绸般顺滑，鹅肝瞬间在舌尖温柔化开，迷人丰腴的脂香被以简约而巧妙的方式完美释放，回味悠长。

　　主菜有鱼子酱芙蓉小青龙、醋汁豚肉蒸松叶蟹等水产风味，亦有小葱酱汁湖水虾、果香脆皮雪花牛、避风塘椒盐水潺等滋味菜式。作为饭后点心的酱鸭烧饼配锦鲤酸奶更是点睛之笔，烧饼外表朴素但口味丰富，酸奶造型精致，如同入口即化的绵密布丁。

　　餐桌中央是一方微缩湖景，当中的木质画舫尤为醒目，原来是讲述几十年前的历史故事。1921年，中国共产党第一次全国代表大会在上海秘密召开，中途因遭到法租界巡捕袭扰搜查而被迫停会，秘密转移到南湖的一条小船上举行，亦在此宣告中国共产党诞生。

林静

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