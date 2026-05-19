林国诚 - 风水神数 | 五里山

在此专栏已经写了超过12年了，每个分享都是我身体力行亲自体验和见过的例证。反之我只会更客观如实记录，比事实更理性的分享，否则会变成迷信和神化。特别在我历年深入藏地见的都是很多不可思议的现象，不论是在不同圣地，千辛万苦出去找不同的大成就者。大部分人都不能想像到有几神奇。我想用我半生去寻找真正的大德和特别被加持的圣地。我可以和大家分享在藏地（遍及不丹、锡金、尼泊尔等地方）的神奇事物，在他们的角度很普遍，只是井底的我们从前未见过而已，并不等于不存在。



宗教和玄学再说一遍是没有直接关系。在我40年的堪舆学习，我会更推崇系统和数据化。使我十分理性去分析堪舆的理论。而我一直堪察大江南北阴阳二宅的纪录。每一个案件和地方我绝不会道听途说，能和大家分享的都只是亲历其境。我相信在香港公开分享最多凶宅的个案都应该是在下。笔者在堪舆的藏书和秘本，未敢讲有5车，起码要3架以上的7人客货车才能填满。40年来追随的明师都接近20位。每一门派都有独到精辟的地方，绝对不可以忽略不可以忽略，但当中有真有假。但只要根基够扎实，峦头功夫到位，不难分出真假。确实我见过太多太多神奇的风水案例，你未曾遇上，只因未够用功研究和追寻。最重要是不论我遇上的大德和堪舆泰山北斗，是他们愿不愿意给你看见真东西。没有谦虚诚恳不耻下问的态度，根本不会解答你的提问。



林国诚