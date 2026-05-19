Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 马会刊物《骏步人生》专访 一哥出重拳 严打外围波 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
6小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

马会刊物《骏步人生》最新一期访问警务处处长周一鸣。适逢今年6、7月世界杯举行，一哥话，警方严阵以待，以打击与教育并重嘅策略对付非法外围赌博。

　　周一鸣指，唔少非法外围赌博由三合会操控，「打击其收入来源是每一年的警务处处长首要行动项目之一，所以这方面的工作继续是今年的主轴。」警方会同步加强公众教育，呼吁市民唔好参与外围赌博。

　　自上年4月出任处长至今，周一鸣致力建立一支「有温度」嘅警队，「要让市民感觉警队有温度，处事可以人性化一点」。佢认为，如果警务人员可以「多讲一句、多行一步」，市民嘅感受就可能截然不同。

　　工作以外，周一鸣分享自己工余最爱落街市买餸，透过煮饭减压，笑言「每星期最开心是上街市」。佢分享，细个已经想跟母亲学煮餸，但直到阿妈唔方便煮饭先有机会上场。佢每个礼拜亦会跑步3至4日，形容「不断跑，人便会放空，出了一身汗，人更加轻松」。

KellyChu

最Hit
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
10小時前
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
牛头角车祸｜31岁断右脚女子留医5日 惜抢救无效不治 增至两死
突发
9小時前
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
袁嘉敏挑战性感极限 细码吊带衫只包裹一半丰满上围 透明薄纱上衣差1cm陷走光边缘
影视圈
17小時前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
九龙新界多区突现电力骤降 消防接38宗困䢂报告。
九龙新界多区突现电力骤降 消防接逾40宗困䢂报告 中电：短暂电压骤降
突发
8小時前
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
《爱回家》将大结局李泳豪面临「失业」危机？肩负养家重担救鼎爷财政 公开最新吸金大计
影视圈
13小時前
美联社
伊朗局势｜伊方向美提交停火草案 特朗普：不满意但暂缓军事打击行动
即时国际
4小時前
谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好
谢婷婷加拿大少奶奶生活曝光 IG泄顶级富豪会所会员身份 豪缴XX万入会与钟嘉欣同好
影视圈
13小時前
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养
影视圈
11小時前
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
即时中国
2026-05-18 07:00 HKT
更多文章
抢包山决赛将于５月25日举行。
KellyChu - 长洲抢包山决赛5‧25零时上演 周日晚争櫈仔10时起派入场券 | Executive日记
　　一年一度嘅长洲太平清醮又嚟啦！今年嘅压轴好戏抢包山决赛，喺5月25日凌晨零时喺长洲北帝庙游乐场上演，12位身手了得嘅选手会喺凌晨时分爬上包山，争夺「包山王」、「包山后」嘅宝座。抢包山咁有气氛，Kelly都要去亲身感受吓！ 　　今年大会喺北帝庙游乐场足球场设立4个观赏区，于24日（周日）晚上10时起派发1650张免费入场券，每人限取一张，先到先得。 特设「代代平安奖」 　　决赛
6小時前
Executive日记