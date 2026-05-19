KellyChu - 马会刊物《骏步人生》专访 一哥出重拳 严打外围波 | Executive日记

马会刊物《骏步人生》最新一期访问警务处处长周一鸣。适逢今年6、7月世界杯举行，一哥话，警方严阵以待，以打击与教育并重嘅策略对付非法外围赌博。



周一鸣指，唔少非法外围赌博由三合会操控，「打击其收入来源是每一年的警务处处长首要行动项目之一，所以这方面的工作继续是今年的主轴。」警方会同步加强公众教育，呼吁市民唔好参与外围赌博。



自上年4月出任处长至今，周一鸣致力建立一支「有温度」嘅警队，「要让市民感觉警队有温度，处事可以人性化一点」。佢认为，如果警务人员可以「多讲一句、多行一步」，市民嘅感受就可能截然不同。



工作以外，周一鸣分享自己工余最爱落街市买餸，透过煮饭减压，笑言「每星期最开心是上街市」。佢分享，细个已经想跟母亲学煮餸，但直到阿妈唔方便煮饭先有机会上场。佢每个礼拜亦会跑步3至4日，形容「不断跑，人便会放空，出了一身汗，人更加轻松」。



KellyChu