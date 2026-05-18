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李丞责 - 从玄学看UFO | 李丞责博士玄学信箱

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李丞责
2小時前
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生活 专栏
內容

问：李博士你好！最近美国公布了不少UFO资料，我很好奇玄学对UFO和外星人的看法是甚么？

　　我们现今所掌握的玄学知识，大多是古代流传至今的瑰宝。古人夜观星象，在没有望远镜、没有卫星扫描的年代，竟然能掌握太阳、月亮及天体运行规律，甚至推算出复杂历法。令人不禁想像，紫微斗数中的星曜布局、易经六十四卦中的时空密码，古人到底是从何得知？那种超前的宇宙观，连现代科学也未必完全参透。我们常说这是「古人的智慧」，但同是地球人的我们，为甚么至今仍未完全明白其背后原理？这的确是一个有趣的话题。

　　《山海经》虽然今日多被视为神话地理、志怪文献，但其记载之详细，实令人惊叹。全书记述大量山川、水道、邦国与异兽，不仅标明地理方位，更详述生物外形、习性、鸣叫声响等。当中有不少「人面兽身」、「九头」、「一足」、「无头而以乳为目、以脐为口」等形象。它们未必一定是外星人，但至少反映古人心目中，世界并非只有人类与普通禽兽，还存在许多超出常识的生命形态。

　　此外还有大家熟悉的「嫦娥奔月」。传统解读是嫦娥偷食仙药后飞升月宫，从此寂守广寒。但若以趣味角度观察，这故事也包含反重力、航天推进、长居月球等细节。最近美国公开的资料中，纪录了参与登月任务太空人在月球附近观察到的不明飞行物体、光源或未知现象。虽然这并不等于证明嫦娥真的去过月球，但宇宙中确有许多未知之处。

　　古人称之为天人、神仙、异兽、龙、月宫；现代人称之为外星人、UAP或UFO。名字不同，背后其实都是人类面对未知宇宙时的敬畏。深究玄学，便能体会人类只是天地万物间极渺小的存在。以开放之心观察，以谦卑之心求证，才是面对宇宙最合适的态度。　　 

　　 著名玄学家李丞责博士逢星期一为读者解答风水玄学问题；欢迎电邮至[email protected]，标题请注明「头条日报专栏读者发问」，李丞责博士会抽签回复。
李丞责

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