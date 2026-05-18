KellyChu - 议员称港猪扒包较好食惹议 濠江小肥陈慧敏游说即转口风 | Executive日记
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新民党议员何敬康早前扬言「香港嘅猪扒包好食过澳门」，评论成为讨论热话。但佢上周六遇到澳门歌手小肥和陈慧敏，经过二人一番「游说」似乎态度软化，「下次我去澳门再食猪扒包，可能就系会觉得澳门包好食过香港。」又说「我对澳门嘅感情永远系血脉相连」，形容新世代有话题才是好事。
何敬康出身于澳门显赫家族，又在香港成长，对于两地猪扒包边个好食啲自然是有话语权，但味道这回事唔同人可以有唔同感受。佢分享，星期六睇完方力申演唱会遇到小肥和陈慧敏，大家有倾唔完嘅话题，指澳门朋友有时候较香港朋友更热情，「佢地话会证明比我睇澳门猪扒包系一流」，因此佢稍为转口风表示「可能下次澳门好食啲」。
何敬康认为有竞争才有进步，有话题可以令大家讨论、关注，对增进感情、正面讨论，甚至旅游饮食业都系好事。
KellyChu
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