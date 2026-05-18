李纯恩 - 京都 | 好好过日子

从清静的奈良到了京都，如同换了一个世界，满街游客，好像全世界的人都来了京都。走在路上，各种肤色，各种语言，都在前后左右，其中有许多男女还喜欢作和服打扮，金发碧眼，五大三粗，都穿了和服，趿着夹指拖鞋到处出入。前些年最多这种打扮的是中国游客，那时在路上看到大量穿着和服说着中国东北话、福建话、四川、扬州话的「日本姑娘」，如今则少见了。今日接班人的语系更加复杂，全世界甚么话都有。装扮者的年龄段也广阔了，美国「日本姑娘」，印度「日本大妈」，西班牙「日本阿婆」，都精心装扮，四处流窜。她们身边多数还有一个穿和服的同种男人，或白或黑或咖啡，都扮日本人扮得不亦乐乎。假作真时真亦假，即使看见在拍结婚照的真日本男女，你也以为是假货。



这次到京都住清水寺附近的柏悦酒店，酒店极好，地点极佳，走出去便是成片的古街古巷古寺古塔，最能体验古都的古意，但也是京都游客最多之处，每天人潮汹涌，在最热闹的时段，上清水寺那段山坡几乎可以被人推着走上去。这就又显出住在柏悦酒店的好处，可以起个大早，在清晨时份，阳光已经升起，游客则未涌至，街边的老木屋和石板路明暗有致，泛着岁月的光芒，店舖还没有开张，路旁草木扶疏，那种清静舒适真是无与伦比。



顺路一直往上走去，拐两个弯就到了清水寺，500日圆买张门票进去，近看古寺，远眺京都市景，此时寺中游人稀少，清清静静待一会，各处细细碎碎看看，然后从高处转下来，寺门口已开始出现人潮，上山的路上的假日本人越来越多，这才逆流而下，回到酒店吃早餐去了。



李纯恩