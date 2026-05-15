Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

项明生 - 售银记 | 非诚勿游

非诚勿游
非诚勿游
项明生
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　上个礼拜分享了卖出第一桶金的故事，引起不少网民回响，有金就有银，金银满屋嘛！

　　年过半百，对于金银再没有占有欲了，反而觉得是一种负累！年少无知时就听信当时所谓的白银战队专家分析，白银要趁低吸纳，于是我就戆居居地走去了买实银，一间位于上环的加拿大贵金属公司叫Kitco。陆陆续续除了硬币银条以外，还买了一个500安士的超重银砖！我也忘记了自己是怎么搬回来的！

　　银价长期低迷，这样一放就是十多年。去年和基金经理吃饭的时候，他建议我卖出自己仓底的银条银砖，换成Bitcoin。于是我兴致勃勃地打开夹万，过了十多年，为甚么银砖变重了？怎样又拖又拉，搞到腰痛都无法搬得郁，原来是我肌力不及青春时了，于是我就放弃了。

　　塞翁失马，点知腰痛又救咗我！饭局之后半年，金价一飞冲天，银价也打破多年的闷局，终于起飞了，反而Bitcoin就一泻千里。

　　最重要的是我心态的改变。我再不需要搜集了，只需要断舍离。于是今天叫了个年轻人帮我，终于将500安士的银砖由夹万移到行李箱，加上银条银币超过20公斤，但是尺寸只有两个砖头大小，走出银行有几级楼梯，一拎起行李箧，手抽就断了！唯有拖住行，坐的士去Kitco出售。

　　这家店也很厉害，一下子就找到我十几年前的纪录，因为他们只会收回本店出售的贵金属。银条银币可以放上去柜台验收，但是银砖怎么搬呢？原来柜台下有一个又重又厚的钢板狗洞，双重钢门打开之后，我将成个旅行喼推入去，他在那边使劲拉，这样才能交收银砖。无金又无银，一身轻松晒！

项明生

最Hit
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
特朗普访华｜晚宴菜单曝光金汤龙虾配冰花水煎包 解放军乐团演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如愿》
即时中国
4小時前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
16小時前
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
跨境直通巴「深华粤海」宣布停运长途线！营运逾30载  主打台山、深圳湾路线 未来将与永东合作
旅游
14小時前
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
03:50
特朗普访华︱特朗普出席欢迎晚宴 邀请习近平9月24日访问美国︱不断更新
大国外交
5小時前
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
饮食
15小時前
马斯克6岁儿子X现身人民大会堂。 美联社
00:15
特朗普访华｜马斯克携6岁儿子X现身人民大会堂 网友：穿中式刺绣背心太可爱
即时国际
4小時前
铜锣湾中菜厅点心放题买1送1优惠！米芝莲推介店 $144/位任食虾饺/烧卖/口水鸡 每位加送乳鸽/炖汤
铜锣湾中菜厅点心放题买1送1优惠！米芝莲推介店 $144/位任食虾饺/烧卖/口水鸡 每位加送乳鸽/炖汤
饮食
8小時前
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地决靠自己去揾
李家鼎暴瘦现转机 李泳豪有信心与鼎爷共度财困：而家由我嚟撑 遗憾仍不知亡母安葬地
影视圈
5小時前
谷薇丽设灵丨谷德昭面容憔悴撑拐杖送别胞姊 女友林子萱频拭泪姪女谷祖琳强忍悲痛
02:16
谷薇丽设灵丨谷德昭面容憔悴撑拐杖送别胞姊 女友林子萱频拭泪姪女谷祖琳强忍悲痛
影视圈
10小時前
西贡海下村屋82岁英籍翁烧炭亡 据悉为警务处前高级助理处长欧敏治
西贡海下村屋82岁英籍翁烧炭亡 据悉为警务处前高级助理处长欧敏治
突发
8小時前
更多文章
项明生 - 卖第一桶金 | 非诚勿游
　耐得住寂寞才守得住繁华。 　年轻的时候不懂得投资，听外婆讲，黄金系最好嘅保值。于是平时死悭死抵，每天带饭返工，而且是带两个饭盒，除了午餐还有晚餐，因为刚刚毕业进入日资公司是搏杀期，每天工作时间长达14小时。每年悭返的饭盒钱，走去银行买了枫叶金币，但是黄金价钱在千禧年之后一直都打横行，我当是最老土的资产配置，一放就是廿年，直到旧年开始黄金展开史诗级的升幅，屡破新高，我才想起这些封尘银行夹万的
2026-04-24 02:00 HKT
非诚勿游