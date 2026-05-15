项明生 - 售银记 | 非诚勿游

上个礼拜分享了卖出第一桶金的故事，引起不少网民回响，有金就有银，金银满屋嘛！



年过半百，对于金银再没有占有欲了，反而觉得是一种负累！年少无知时就听信当时所谓的白银战队专家分析，白银要趁低吸纳，于是我就戆居居地走去了买实银，一间位于上环的加拿大贵金属公司叫Kitco。陆陆续续除了硬币银条以外，还买了一个500安士的超重银砖！我也忘记了自己是怎么搬回来的！



银价长期低迷，这样一放就是十多年。去年和基金经理吃饭的时候，他建议我卖出自己仓底的银条银砖，换成Bitcoin。于是我兴致勃勃地打开夹万，过了十多年，为甚么银砖变重了？怎样又拖又拉，搞到腰痛都无法搬得郁，原来是我肌力不及青春时了，于是我就放弃了。



塞翁失马，点知腰痛又救咗我！饭局之后半年，金价一飞冲天，银价也打破多年的闷局，终于起飞了，反而Bitcoin就一泻千里。



最重要的是我心态的改变。我再不需要搜集了，只需要断舍离。于是今天叫了个年轻人帮我，终于将500安士的银砖由夹万移到行李箱，加上银条银币超过20公斤，但是尺寸只有两个砖头大小，走出银行有几级楼梯，一拎起行李箧，手抽就断了！唯有拖住行，坐的士去Kitco出售。



这家店也很厉害，一下子就找到我十几年前的纪录，因为他们只会收回本店出售的贵金属。银条银币可以放上去柜台验收，但是银砖怎么搬呢？原来柜台下有一个又重又厚的钢板狗洞，双重钢门打开之后，我将成个旅行喼推入去，他在那边使劲拉，这样才能交收银砖。无金又无银，一身轻松晒！



项明生