胡慧冲 - 泰国有问题 | 笔泰冲动

近年泰国旅游业快速复苏，大量外国人涌入当地生活、工作及投资，但同时间亦衍生出不少非法问题，引起泰国社会关注。由苏梅岛、布吉、芭堤雅到泰北Pai等热门地区，近月都频频传出外国人非法经营及违规活动事件。



其中苏梅岛最受争议。有当地居民指出，部分外国人疑似利用旅游签证长期逗留，甚至从事非法工作。有消息指，一些由外国人经营的幼稚园及儿童活动中心并未取得正式牌照，部分教师亦没有合法工作签证。由于有部分经营者被指来自以色列，因此事件在泰国网上引起大量讨论。



另外，布吉岛亦被指存在不少外国人非法经营旅行团、出租别墅及开设公司等情况，而在泰北Pai，则有不少外国人被批评非法经营Café、民宿及瑜伽班，甚至形成只服务外国人的小圈子文化，令部分泰国人担心当地逐渐失去原有特色。



另一方面，芭堤雅附近早前更爆出震惊社会的案件。一名中国籍人士被警方拘捕，据报同时持有中国护照、柬埔寨护照以及泰国居留身分文件，警方更在其住所内搜出大量军火。事件令外界关注外国犯罪集团是否正利用泰国作为活动基地，同时亦令人质疑泰国对外国人身分及签证审查是否存在漏洞。



面对问题增加，泰国政府近月已开始加强执法，包括调查外国人经营场所、检查工作签证及打击非法活动。虽然大部分外国旅客及长住人士都只是正常生活，但部分人的违法行为，的确已为泰国带来新的治安与社会压力。



胡慧冲