张诺 - 桂花奇遇 | 任意行

大角咀横街窄巷里，「良顺兴」是街坊聚脚点，大家为美味而来。店面不大，却藏着我隔一段时日便思食的慰藉－－豉油王炒面。



寻常餐牌上写的是「豉油王猪扒炒面」，我向来少肉多菜，请大厨Ken改为「菜炒豉油王面」。上桌时，翠绿爽脆的时蔬与油亮面条缠绵，豉油焦香扑鼻，碟底干净，不见半点浮油。面条有嚼劲，每口都是纯粹的酱香与镬气。这碟面，是我心中香港最好的豉油王炒面之一。



一次来吃面，心血来潮想加点蛋，又央求Ken为我做一碟「蛋炒豉油王面」。面上桌，我怔住了－－原先深浓的豉油色面条上，竟绽放着点点金黄碎屑，恍若秋日桂蕊撒在焦糖色的枝桠间。那不是寻常的炒蛋块，而是Ken快手将蛋浆落镬、以巧劲推炒而成的粒粒蛋火，色泽均匀，蓬松干香。



这不就是粤菜经典「炒桂花翅」中那灵魂的「桂花」吗？



古时太监忌讳「鸡蛋」二字，人们便以「桂花」雅称炒蛋。传统桂花翅以鱼翅、金华火腿、银芽同炒，追求蛋如桂花、干身不油的境界。如今Ken将这份意境移植到街头豉油王炒面上，可谓踵事增华。蛋粒吸饱了豉油的深沉咸香，入口先是酱香袭人，紧接蛋香涌现，脆嫩面条与松软「桂花」交织，比加了猪扒更令我惊喜。



自此，我封「良顺兴」这一碟，为城中最佳豉油王炒面。平凡食材，因一份巧思与火候，诞生出不平凡的味道。这便是香港小店的魅力－－你永远不知道，下一碟面里，会不会开出一树桂花。



张诺